Emma Caron : gagnante de la bourse de la famille Mckeage 2023

Richmond - La soirée du 22 juin a vu une autre participation incroyable pour la fière classe des finissants de l’école secondaire régionale de Richmond. Un prix spécial attendait l’un des 64 élèves honorés. Cette récompense prestigieuse de 5 000 $ a pour but d’offrir une aide financière aux étudiants qui se sont démarqués par leur travail assidu et qui ont eu un impact positif sur leur entourage. Cette bourse leur permet de continuer leurs études tout en leur offrant l’occasion de découvrir leur passion et de poursuivre leurs rêves.

La lauréate de cette année est Emma Caron. Selon Mme Theresa Sullivan, l’une de ses enseignantes, « Emma est une personne très gentille, attentionnée et empathique. Elle travaille toujours fort pour faire de son mieux, quoi qu’il arrive. Ce sentiment est également partagé par Mme Shevon Murphy : « J’ai eu Emma en mathématiques de 4e secondaire. C’est une fille si charmante. Elle travaillait dur et était toujours prête à aider ses pairs.

Mme Julia Barrowman avait beaucoup à dire sur son élève talentueuse. « Emma est une enfant travailleuse avec un grand cœur. Elle entrait toujours dans ma classe avec le sourire et offrait son aide chaque fois qu’on en avait besoin. En plus de travailler dur en classe, elle a également excellé au niveau sportif et a joué dans presque toutes les équipes au cours de ses années de scolarité. Vous pouviez toujours compter sur elle pour son leadership, un mot d’encouragement, son excellent soutien et son esprit d’équipe. Enfin, je ne dois pas oublier le seul véritable amour d’Emma… les cornichons à l’aneth ! Je ne prévois que de grandes choses pour elle et je sais qu’elle réussira dans tout ce qu’elle entreprendra grâce à son attitude et son éthique de travail formidable. »

Le parcours d’Emma à l’école secondaire n’a pas toujours été sans accrocs, mais sa détermination l’a soutenue pendant des moments difficiles. Comme l’explique son enseignante, Mme Lori Cloutier : « Elle est très résiliente compte tenu de la perte d’un membre cher de sa famille lorsqu’elle était en 3e secondaire. Cela l’a sans aucun doute affectée, mais elle a continué d’être une bonne étudiante et une bonne athlète.

Emma a également remporté le prix sportif Connie Mckeage en compagnie de Cole Mastine, un autre finissant. Cette toute nouvelle bourse de 1 250 $ reconnaît deux étudiants pour leur athlétisme, leur persévérance et leurs choix de vie sains et sécuritaires. Plus important encore, ce prix reconnaît leur croissance en tant que leader, leur attitude respectueuse et leur conduite en tant qu’ambassadeur de l’école lors de leur participation sportive au fil des années. Ils sont la quintessence d’un chevalier, symbole de notre école !

L’an prochain, Emma fréquentera le Cégep de Sherbrooke où elle étudiera la santé animale. Elle espère devenir technicienne vétérinaire.

L’école secondaire régionale de Richmond est extrêmement privilégiée d’avoir le patronage et le soutien de Mme Connie Mckeage. En plus des bourses mentionnées ci-dessus, elle a également fait don de 20 000 $ pour diverses améliorations scolaires ainsi que de 3 500 $ pour une nouvelle salle de jeux.

Ancienne diplômée de notre école, Mme Mckeage a créé la bourse de la famille Mckeage après s’être fait un nom à l’échelle internationale. Son travail s’étend sur 35 années à travers des rôles de direction et de chef de la direction dans la technologie des services financiers et les organismes sans but lucratif. Ses réalisations professionnelles et son plaidoyer pour l’inclusion et la diversité durant ses années de travail en Australie lui ont valu une médaille du centenaire, le prix de la femme de l’année et le prix du PDG de l’année à deux reprises au cours des cinq dernières années.

Bien qu’elle travaille à l’étranger depuis 2008, elle considère toujours les Cantons-de-l’Est sa maison. « J’ai eu de la chance dans ma carrière dû autant par mon travail rigoureux qu’à la providence. Je désire simplement créer les mêmes opportunités pour les autres que celles qui m’ont été accordées lorsque j’ai remporté la bourse Lyndon Laird en 1976.

Owen Schmalenberg, président de l’association des bourses d’études de l’école secondaire régionale de Richmond, a confirmé : « J’ai vu de mes propres yeux la différence que cette bourse annuelle apporte à nos étudiants. Bon nombre des lauréats précédents de la bourse d’études Mckeage réalisent des choses incroyables, allant de la défense des droits des autochtones à l’enseignement. Je suis très fier de ce que la Fondation Mckeage Cole accomplit et de ce qu’elle apporte à notre communauté. »

Les anciens récipiendaires de la bourse d’études de la famille Mckeage comprennent : Shawna Chatterton-Jerome (2016), Alisha Hampton-Pettigrew (2017), Alycia Chabot-Bélanger (2018), Promesse Rocheleau (2019), Jessica Blais-Martin (2020), Maori Ducharme (2021) et Antoine Barrington (2022).

Texte par Pascale Duguay