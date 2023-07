Fin de session de la francisation à Richmond

Richmond — Le 22 juin dernier, les élèves de francisation de Richmond et leurs enseignantes ont clôturé leur session par un souper communautaire en présence du maire de Richmond, Bertrand Ménard, de son épouse, Johanne Bourbeau, du directeur général de la Ville, Rémi-Mario Mayette, et de la directrice du Centre d’éducation des adultes des Sommets, Marie-Josée Langlois.

Mme Langlois a alors remis un certificat à Ahmed Ksontini de Tunisie qui a réussi ses examens de niveau 4.

Lors du souper, les gens ont pu déguster des plats, desserts et breuvages des Philippines, de la Tunisie, d’Haïti, de la Colombie, du Venezuela, du Mexique, du Nicaragua et du Guatemala.

Le repas a été suivi de parties de bingo et du jeu de la chaise musicale. Les responsables tiennent à remercier les commanditaires des prix de présence : le magasin Korvette et la fromagerie Le Campagnard de Richmond !

Isabelle Thériault et Sylvie Gendron ont été les enseignantes pour cette session de francisation qui a eu lieu à l’école du Plein-Cœur les lundis et mercredis soirs pour le groupe d’Isabelle et les mardis et jeudis soirs pour le groupe de Sylvie.

Les cours reprendront à la fin d’août.

Les personnes intéressées à s’inscrire pour la prochaine session sont priées d’appeler au 819 843-6116, poste 19148 ou d’écrire un courriel à [email protected].