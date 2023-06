4e édition de la Journée des finissantes et des finissants

Magog - Dans le cadre de la Journée des finissantes et des finissants du 16 juin, R3USSIR - Éducation Emploi Estrie invite la population estrienne à créer une grande vague de félicitations et de reconnaissance à l'égard des finissant.e.s, du primaire à l'université, en passant par la formation générale des adultes et la formation professionnelle. Cette 4e édition est une initiative du Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ). dont fait partie R3USSIR. Alloprof et Télé-Québec.

Une grande célébration en l'honneur des finissant.e.s

Au cours des dernières semaines, des milliers de jeunes et d'adultes ont terminé leurs études ou ont fait la transition d'un cycle à un autre. Il s'agit d'une étape significative qui a exigé son lot de détermination, de courage, de dévouement et de ténacité. Puisque la réussite éducative concerne tous les acteurs de la société, la Journée des finissantes et des finissants offre une occasion unique pour la population d'exprimer sa fierté à l'égard du chemin qu'ils ont parcouru et de les encourager face à la nouvelle étape qu'ils entament.

Selon un sondage Léger réalisé en 2022 pour le compte du RQRE. 59 % des Québécois.es considèrent que le diplôme est aussi important qu'avant la pandémie afin d'occuper un bon emploi. Le diplôme représente un outil inestimable permettant aux individus de saisir de nouvelles opportunités en cette ère de progrès technologiques et de transformation rapide du marché de l'emploi. Par ailleurs, le diplôme représente aussi un outil pour s'accomplir sur le plan personnel.

« La fin d'études est un accomplissement important qui se doit d'être célébré en grand. Obtenir un diplôme ou une qualification, ou compléter un cycle d'études, permet aux individus d'enrichir leurs connaissances et de développer des compétences spécifiques à un domaine, mais aussi de se forger une confiance en eux-mêmes, de découvrir l'étendue de leurs intérêts, de leurs passions et de leurs talents. Aujourd'hui, c'est toute l'Estrie qui se mobilisent pour applaudir la détermination et le courage des finissant.e.s de tous les niveaux scolaires. » - Josiane Bergeron, directrice de R3USSIR

Différentes façons de participer

Pour amplifier cette vague de célébration collective, R3USSIR invite la population estrienne à :

Partager, le 16 juin, un message de fierté sur les médias sociaux accompagné de votre

propre photo de finissant.e et du mot-clic #Fiersdenosfinissants

propre photo de finissant.e et du mot-clic #Fiersdenosfinissants Honorer les finissant.e.s de votre municipalité, de votre organisation ou de votre entourage en vous inspirant de gestes simples qui valoriseront leurs parcours. Des trousses téléchargeables présentent plusieurs idées d'activités sur le site de la campagne : www.journeedesfinissants.com/participer

Pour en savoir plus sur la Journée des finissantes et des finissants, visitez le site Internet : JourneeDesFinissants.com.