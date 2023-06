La MRC des Sources honore la persévérance des finissants de l’école l’Escale

Val-des-Sources — Une nouvelle initiative fort intéressante de la part de la MRC des Sources, produite en collaboration avec le comité du bal des finissants de l’école l’Escale, vient de voir le jour le long du boulevard Simoneau à Val-des-Sources.

Il s’agit en fait de la création d’une allée peinte de 110 étoiles, pour le même nombre de finissants en 2023, calqué sur le style du fameux Hollywood Walk of Fame. Ces œuvres ont été réalisées par l’entremise de la Source d’Arts et des artistes Rénald Gauthier, Michel Bédard, Sébastien Darveau, Étienne Darveau et Judith Fortier-Pelletier.

« Nous sommes extrêmement fiers de nos finissants et nous souhaitions trouver une manière de les mettre en valeur aux yeux de tous les citoyens. Avec l’Allée des finissants, on en fait nos vedettes de l’été », souligne M. Hugues Grimard, maire de Val-des-Sources et préfet de la MRC des Sources.

La MRC invite également les finissants et leur famille à se prendre en photo avec leur étoile personnalisée, pour ensuite la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #regiondessources et/ou #fiersdenosfinissants.

La désormais traditionnelle parade des finissants se tiendra ce samedi 17 juin, à compter de 15 h. Le départ s’effectuera de l’école l’Escale en empruntant le boulevard Simoneau vers la rue Laurier, pour ensuite poursuivre sur le boulevard Olivier et revenir par la 1re avenue.

« … un kiosque sera installé au coin du boulevard Simoneau et de la 1re avenue offrant gratuitement de la barbe à papa et un service de maquillage. Un spectacle du rock band de l’Escale animera aussi la foule réunie au kiosque. Une troupe de danse du Studio K sera également présente pour ouvrir la parade. C’est un rendez-vous », pouvait-on aussi lire dans la note émise par la MRC.