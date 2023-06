Le poste de la sureté du Québec de la MRC des Sources récipiendaire d’une reconnaissance de l’ADPQ

Wotton - Le plus récent colloque de l’Association des directeurs de police du Québec, se tenait en mai dernier. Lors de l’évènement, le poste de la SQ de la MRC des Sources, s’est vu décerné un important certificat de reconnaissance pour son projet Sécurité aux abords des écoles.

Il s’agissait en fait d’une initiative développer en partenariat avec les écoles primaires Christ-Roi de Saint-Camille et Notre-Dame-de-l’Assomption à Saint-Georges-de-Windsor.

Lors d’une journée de sensibilisation à la sécurité routière aux abords des établissements scolaires, des jeunes de première et deuxième année, remettaient aux automobilistes, un carton-dépliant symbolique, portant le prénom de l’enfant et rappelant toute l’importance de demeurer attentif et de bien respecter la signalisation routière.

Voilà donc un projet ciblant comme objectif, une prise de conscience collective, qui se sera donc avéré couronné de succès.