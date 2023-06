Un rallye pédestre avec le Club Optimiste de Wotton

Wotton - Le jeudi 11 mai, le Club Optimiste de Wotton était heureux d’accueillir les jeunes du deuxième cycle de l’école Hamelin pour un rallye pédestre dans le parc des érables de Wotton.

Le beau temps et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Tout au long des trois parcours se trouvaient des énigmes , des charades et finalement un coffre au trésor. Pour bien profiter de cet après-midi, trois choses à faire : on s’amuse, on travaille en équipe et on se donne des chances.

À la fin des parcours, le club Optimiste avait préparé des boissons rafraîchissantes et des cadeaux tirés au sort pour les élèves.