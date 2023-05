Un méchoui et une soirée casino au profit du CPE Pop Soleil

Richmond — Le 10 juin prochain, le centre Sainte-Famille de Richmond sera le théâtre d’une soirée de financement très importante pour le CPE Pop Soleil.

L’évènement qui se veut à la fois rassembleur et festif représente en quelque sorte le point culminant d’une série d’activités et d’initiatives réalisées au cours des derniers mois, afin de recueillir des fonds pour la construction d’une nouvelle aire de jeux extérieure.

Ce projet rendu est nécessaire à la suite de l’ajout d’un bâtiment contigu à la garderie, lequel aura permis d’ajouter 39 nouvelles places, portant ainsi la capacité totale de l’endroit à 99.

L’ancien air de jeux, ayant laissé place à l’agrandissement, se doit donc d’être réaménagé à l’arrière du bâtiment et le coût de la première phase de ce projet est présentement évalué à près de 80 000 $.

Grâce à l’appui de la MRC du Val-St-François, de même que des municipalités de Richmond, Cleveland et du Canton de Melbourne, ainsi que par l’entremise de programmes de subventions gouvernementales et d’actions citoyennes, près du trois quarts de l’objectif est actuellement atteint.

La direction de l’organisme espère donc être en mesure de se rapprocher significativement de l’objectif avec la soirée du 10 juin.

« Nous sommes ravis du travail qui a été fait jusqu’ici et souhaitions que les évènements du souper Méchoui et de la soirée casino permettent de faire le dernier pas qui reste à faire pour la réalisation de notre projet. », de commenter, Mme Lorraine Watson, directrice générale du CPE Pop Soleil.

Il est important de mentionner que le souper Méchoui, qui débutera à 16 h 30, est ouvert à toute la famille. Il faut cependant être âgée d’au moins 18 ans pour participer à la soirée casino qui suivra.

Un forfait combinant les deux activités est aussi offert au coût de 90 $ par personne.

« Je me suis humblement jointe au groupe de la garderie, afin d’apporter ma contribution à la cause qui touche directement les enfants et les jeunes familles de notre communauté et ainsi épauler les membres de la direction dans leur recherche de financement. De manière personnelle, je crois que la formule proposée sera des plus intéressantes et saura assurément plaire à tous. De plus, il est également important de mentionner que grâce à la générosité des gens du milieu, une multitude de prix de présences seront remis au cours de la soirée. », ajoute Mme Jo Ann Herbers, une personne bénévole fort impliquée dans sa communauté et épouse de l’actuel maire de Cleveland, M. Herman Herbers.

Cette dernière souligna la grande implication des propriétaires des salons de coiffures et/ou d’esthétiques, La Coccinail, Le Lounge, Stevo’s, O’Carré Noir, Fière Allure et le salon OBA, qui ont généreusement accepté d’être des points de services pour l’achat de billets pour l’évènement.

Pour ceux et celles qui désireraient se procurer des billets, il est encore possible de le faire chez les marchands participants ou encore en entrant en contact avec le personnel du centre de la petite enfance.