Le club Optimiste d’Asbestos poursuit ses contributions aux écoles de la MRC

Val-des-Sources — Après avoir généreusement présenté des contributions de 500 $ chacune aux écoles Masson de Danville et La Passerelle de Val-des-Sources, le club Optimiste d’Asbestos a récemment récidivé avec deux autres remises à des établissements scolaires dans les Sources.

Une fois de plus représenté par l’un de ses membres fondateurs, M. Jean Nadeau, l’organisme a offert des appuis financiers de 500 $ à l’école primaire anglophone ADS de Danville, ainsi qu’à l’école La Tourelle de Val-des-Sources.

De manière similaire, les deux établissements d’enseignement se serviront de ces sommes afin d’enrichir leur bibliothèque respective.

« Nous sommes conscients de l’importance de la lecture dans nos écoles, pour les jeunes et dans nos vies. Plusieurs bienfaits en découlent, cela contribue notamment à stimuler le cerveau, réduire le stress, améliorer les connaissances, accroître le vocabulaire, améliorer la mémoire, aider à développer des capacités d’analyses, en plus d’aider à la rédaction et améliorer la concentration. », de souligner fièrement M. Nadeau.

La remise de ces chèques symboliques aux membres des directions scolaires s’est faite le 26 avril dernier, en présence de quelques jeunes qui auront la chance de voir leurs offres de lecture être bonifiées au cours des prochains mois.