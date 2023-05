Une classe extérieure voit le jour à l’école primaire Hamelin

Wotton — La Municipalité de Wotton et l’école primaire Hamelin ont eu le plaisir d’inaugurer leur classe extérieure le 03 mai. Le ruban coupé, les élèves, les membres du personnel et les partenaires ont pris place pour la première fois dans une classe bien spéciale.

Ce qui avait débuté par l’idée de deux enseignants de l’école Hamelin, Sylvain Lévesque et Joëlle Vermette, s’est concrétisé près de trois ans plus tard. Ces deux enseignants souhaitaient la création d’un espace propice à l’apprentissage à l’extérieur du cadre conventionnel de la salle de classe. Leur projet a nécessité un peu plus de temps et de travail que prévu.

La nouvelle classe extérieure comprend un tableau blanc à l’abri des intempéries, des tables de pique-nique ainsi que des bancs amovibles. Ces derniers se transforment en bancs ou en petites tables selon les besoins. Ils ont été construits par des élèves du programme CFER de l’Escale sous la supervision de l’enseignant Sylvain Lévesque, ancien enseignant de l’école Hamelin à l’origine du projet.

Grâce à l’implication de toute la communauté, les parents, les citoyens, différents organismes, la Municipalité de Wotton, les élèves du programme CFER de l’école secondaire l’Escale ainsi que les élèves et les membres du personnel de l’école Hamelin, que le projet s’est concrétisés.

La municipalité tient à remercier chaleureusement les partenaires financiers qui ont cru au projet et leur ont permis de construire cet endroit unique et magnifique. Merci à Financement agricole Canada (FAC), au Club Optimiste de Wotton, au Festival country de Wotton et à la Caisse Desjardins des Sources.

« C’est un projet par la communauté et pour la communauté qui a vu le jour. Nous espérons que tous pourront en profiter pour de nombreuses années », exprime M. Jocelyn Dion, Maire de la Municipalité de Wotton.

« FAC par l’entremise du fonds AgriEsprit est fière de soutenir l’apprentissage et la persévérance scolaire », mentionne M. Sylvain Labonté, directeur des relations d’affaires à FAC, au bureau de Sherbrooke.

« Nous sommes très enthousiastes d’avoir pu créer cet espace inspirant pour les élèves », souligne Mme Joëlle Vermette, enseignante de l’école Hamelin.