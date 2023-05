Le tournoi de golf du Tournesol se tiendra à Val-des-Sources

Windsor — L’école secondaire du Tournesol de Windsor invite la population à réserver le samedi 3 juin 2023 pour son tournoi de golf annuel.

À l’occasion de la 28e édition, les participants ont rendez-vous au club de golf de Val-Des-Sources dès 12 h 30.

La programmation de cette journée se déroulera avec des départs simultanés, de nombreux tirages de prix de présence et quelques défis rigolos sur le parcours. Par la suite, les participants seront attendus à l’école du Tournesol vers 18 h 30 pour un souper et une soirée musicale présentée par des élèves et leurs enseignants

Les fonds recueillis lors de cet événement permettront de financer des projets pour encourager et supporter la réussite scolaire des élèves.

« Ainsi, votre précieuse collaboration contribuera à offrir des coupons de repas pour le petit-déjeuner ou le dîner, faire l’achat de nouveaux matériels pour des activités parascolaires et offrir un soutien aux élèves de milieux défavorisés (achats d’articles scolaires, vêtements, inscriptions à des activités parascolaires, etc.). En offrant ce genre de mesures d’aide, nous favorisons le développement et l’augmentation du sentiment d’appartenance à l’école, à l’épanouissement de nos jeunes, au développement de la persévérance et de l’engagement scolaires », souligne Caroline Fortin, membre du comité organisateur du tournoi de golf.

Pour les inscriptions au tournoi, le prix est de 100 $ par personne. Ceci inclut la partie de golf et la voiturette, des prix de présence, le souper ainsi que la soirée musicale.

Les personnes ne jouant pas au golf ont la possibilité de venir souper au coût de 35 $ par personne. Les gens peuvent aussi contribuer à la cause en offrant un don en argent ou sous forme de commandite.

Pour inscription ou pour informations, il faut communiquer avec Mathieu Viens au (819) 845-2728 poste 15754 ou par courriel à : [email protected]