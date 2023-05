Une première expérience de travail pour les étudiants

Val-Saint-François — Le Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson présente l’édition 2023 du Trio étudiant Desjardins pour l’emploi conjointement avec la Caisse Desjardins du Haut-Saint-François. La caisse et la municipalité rendent possible le projet à Stoke.

Ce projet permet de fournir aux jeunes de la MRC du Val-Saint-François un soutien afin qu’ils acquièrent une première expérience de travail.

Le Trio étudiant Desjardins pour l’emploi permet à des jeunes âgés entre 14 et 16 ans de vivre un processus d’embauche avec entrevue et une première expérience de travail en effectuant un stage de 80 heures dans un organisme à but non lucratif.

En échange de leur implication, les jeunes se voient octroyer une bourse de 800 $ lors du Gala du mérite étudiant à la fin de l’été. Le Gala du mérite étudiant est également l’occasion de féliciter les participants pour leur engagement et leurs efforts ainsi que de valoriser les employeurs qui ont des pratiques gagnantes.

Les stagiaires sont encadrés par la ressource responsable du projet au Carrefour jeunesse-emploi par des visites ponctuelles sur le milieu de travail tout au long de l’été.

L’une des responsables au Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson, Julie Gosselin, souligne à quel point il est important de supporter les stagiaires.

« Nous voulons nous assurer que les jeunes reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour qu’ils vivent une expérience positive et qu’ils en ressortent grandis », de dire Mme Gosselin.

Par ailleurs, les stages sont une opportunité d’apprendre à se connaître et de tester le genre d’emploi qui leur plaît.

L’ensemble du Trio étudiant Desjardins pour l’emploi est rendu possible grâce à un partenariat entre la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, la Caisse Desjardins du Haut-Saint-François et les villes de la MRC du Val-Saint-François pour financer le programme.

Pour le Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson, les villes et municipalités participantes sont celles du Canton de Valcourt, de Racine, de Saint-Denis-de-Brompton, de Saint-François-Xavier-de-Brompton, de Stoke, de Valcourt et de Windsor.