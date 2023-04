Pour explorer les métiers d’avenir dans la Région des Sources

Val-des-Sources – Ce sont plus d’une vingtaine d’entreprises et d’entrepreneur·e·s qui vont recevoir les élèves de 4e secondaire de l’Escale et de la formation aux adultes le 18 avril prochain dans le cadre de l’activité Mon Avenir, Ma Région. Cette journée a pour but d’aider les étudiant·e·s dans la validation de leurs choix de carrière.

Au programme pour la journée : une conférence de Manu Militari, rappeur, parolier et auteur, qui va leur raconter son parcours atypique, puis offrir à quelques élèves la chance de participer à un atelier d’écriture mené par lui.

Ensuite, les élèves se rendront à une première visite dans une entreprise ou un organisme qu’ils auront sélectionné en lien avec leur choix de carrière ou en mode découverte. Ils pourront ainsi aller à la rencontre d’entrepreneur·e·s et de professionnels qui seront là pour leur parler de leur parcours et répondre à leurs questions. C’est également une occasion de visiter les milieux de travail dans lesquels ils pourraient œuvrer dans le futur.

Suite à la première visite, il y aura un dîner offert pour l’occasion, préparé par la Coop alimentaire des Sources, avant de passer à la deuxième visite en entreprise. La journée se terminera par une visite à L’Escale de kiosques d’information sur les différents programmes d’études post-secondaire, plusieurs établissements d’enseignement seront au rendez-vous pour renseigner les étudiant·e·s.

« Cette activitée, c’est le fruit d’une démarche entamée dès le début d’année, lorsque la conseillère d’orientation a sondé les étudiant·e·s afin de connaître leurs intérêts professionnels, nos propositions de circuits en entreprises se basent là-dessus. » - Marie-Pier Therrien, coordonnatrice de Mon Avenir, Ma Région.