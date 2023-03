Lancement du trio étudiant Desjardins pour l’emploi dans le Val-Saint-François

Val-Saint-François — Afin d’aider les jeunes à se trouver un emploi d’été, le Trio étudiant Desjardins pour l’emploi est de retour cette année. Les Carrefours jeunesse-emploi de Johnson et de Richmond/Drummond–Bois-Francs invitent les étudiants à venir occuper un des nombreux emplois offerts dans la région du Val-Saint-François.

« Le printemps ne fait que commencer et les organismes commencent déjà à s’inscrire pour le volet Apprenti-Stage ! Nos étudiants auront accès à une variété de stages intéressants où ils pourront développer et mettre en valeur leurs compétences. », mentionne Sylvie Bibeau, directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi comtés Richmond et Drummond–Bois-Francs. La période des inscriptions est ouverte jusqu’au 19 mai 2023.

Un programme du milieu

Le Trio étudiant Desjardins pour l’emploi est un programme local important qui permet à la relève d’acquérir une expérience professionnelle positive dans la région et de favoriser le réseautage avec les employeurs. Il est financé conjointement par Desjardins et les municipalités participantes.

Apprenti-Stage offre aux jeunes de 14 à 16 ans, en quête d’une première expérience de travail, des stages pratiques. Les participants réalisent un stage de 80 heures au sein d’un organisme ou de la municipalité de leur choix. L’Apprenti-Stage est l’occasion de faire des liens entre l’expérience vécue et le choix de carrière à venir.

Les participants bénéficient, à différents moments pendant l’été, de la visite d’un professionnel du carrefour jeunesse-emploi dans le but de s’assurer que l’expérience vécue par ceux-ci est enrichissante. À la fin de leur stage, les jeunes reçoivent une bourse en guise de reconnaissance pour leur implication. Cette année la bourse Apprenti-Stage a été bonifiée, c’est-à-dire qu’elle passera de 600 $ à 800 $.

En septembre se tiendront les Galas du Mérite étudiant. Ces soirées récompensent les étudiants qui ont participé au programme et qui ont fait preuve de détermination et de persévérance au sein de leurs stages et emplois étudiants. Pour leur participation aux galas, les étudiants courent la chance de se mériter des Bourses du Mérite étudiant.

Pour participer au Trio étudiant Desjardins pour l’emploi, les étudiants doivent s’inscrire d’ici le 19 mai 2023 à leur Carrefour jeunesse-emploi en communiquant au 819 826-1999 secteur Richmond ou au 819-845-5900 pour les secteurs de Windsor et Valcourt ou via les pages Facebook des organismes.

Les étudiants et étudiantes seront alors invité·e·s à prendre rendez-vous pour la rédaction de leur CV et pour l’accompagnement dans leur recherche d’emploi. Pour le volet Apprenti-Stage, les jeunes de 14-16 ans peuvent procéder à leur inscription en ligne.