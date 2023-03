L’Opti-Génie, un tremplin dans l’univers scolaire

Val-des-Sources - Fidèles à leur habitude des années antérieures, les différents Clubs Optimistes du Québec organisent, en partenariat commun, le toujours très populaire concours, Opti-Génie.

Lors de cette compétition amicale en équipe, les participants sont questionnés sur leurs connaissances en culture générale de niveau de quatrième à la sixième année du primaire.

S’il est assurément plaisant pour cinq camarades d’une équipe de franchir les diverses étapes de la compétition et parfois même de remporter les grands honneurs. Il n’en demeure pas moins que les véritables vainqueurs sont littéralement l’ensemble des jeunes participants. En effet, le point de vue formateur de ce concours apporte non seulement une fierté pour les jeunes, mais également de la confiance en soi, le développement du travail d’équipe, le partage, le respect et l’inclusion.

Bien qu’il s’agissent de jeux-questionnaires spécialement adaptés, l’aspect de représenter leur école et de s’épauler entre eux tout au long du concours permet à certains jeunes de se familiariser avec la réalité d’être engagé dans un but commun, où l’apport de chacun est important à la réussite.

L’effervescence de cette activité au fil des ans, tend à démontrer clairement le positif qui en ressort chez les jeunes.

En plus du plaisir de se mesurer amicalement à d’autres élèves, une participation à la compétition Opti-Génie peut également devenir un potentiel tremplin important du savoir, pour la suite du parcours scolaire et du développement personnel d’un étudiant.