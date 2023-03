Un prix Fondation Desjardins pour motiver des jeunes de notre collectivité

Val-des-Sources – La Fondation Desjardins soutient les jeunes des écoles primaires Hamelin et Masson et de l’école secondaire de l’Escale en remettant 11 600 $ pour donner vie aux projets suivants :

École primaire Hamelin — De la chimie dans mon assiette. Madame Janice Breault, enseignante, réalisera avec ses élèves des ateliers culinaires thématiques.

École primaire Masson — Jeu de société collaboratif. Avec ce projet, Madame Christina Turcotte, enseignante, utilisera les jeux comme outil pédagogique afin de permettre aux élèves d’apprendre autrement.

École secondaire de l’Escale

Le zoo de l’Escale — Avec ce projet de mini-ferme, Monsieur Karim Ghantous enseignant de sciences et Madame Karine Pinard, technicienne en travaux pratiques, aideront par la zoothérapie, les étudiants dans leur apprentissage et leur socialisation.

Une ruche à l’école — Afin de ralentir l’extinction des abeilles, une ruche sera installée sur le toit de l’école. Ce projet sera supervisé par Monsieur Karim Ghantous, enseignant de sciences et Madame Danièle Naud, technicienne en travaux pratique,

Les créations « On CFER » — Monsieur Sylvain Lévesque, enseignant au CFER, construira avec ses élèves divers articles à partir du bois de palettes. Ce projet permettra aux élèves d’accomplir des réalisations stimulantes et d’enrichissantes et de développer leur confiance en soi.

« Notre priorité numéro un est l’éducation. Nous avons été présents, en 2022, dans chacune de nos écoles et dans chacun de nos milieux afin d’appuyer divers projets, notamment en lien avec les saines habitudes de vie et l’entrepreneuriat chez les jeunes, mentionne Éric Lafrenière, directeur général de la Caisse Desjardins des Sources. Avec les Prix Fondation Desjardins, nous pouvons donner un appui supplémentaire afin de contribuer à la réussite éducative de nos élèves. »

Les Prix Fondation Desjardins aident le personnel scolaire et les intervenants d’organismes à réaliser des projets avec les jeunes d’âge préscolaire, primaire ou secondaire.

Les enseignants et les intervenants font tous preuve d’un immense dévouement pour motiver et inspirer leurs jeunes, et ils savent mieux que quiconque comment leur mettre des étoiles dans les yeux. L’aide financière offerte grâce à ce programme leur donne le coup de pouce nécessaire pour concrétiser leur projet.

« On a tous un prof qui a eu une grande importance dans notre vie. Qui nous a fait découvrir une nouvelle passion, qui nous a montré de quoi on est capable, qui a élargi nos horizons. Les enseignants et les intervenants sont sur le terrain avec nos jeunes chaque jour, ils voient les besoins et les opportunités d’apprentissage dans chaque petit moment. C’est un véritable honneur de pouvoir soutenir des gens aussi extraordinaires, qui déplacent des montagnes chaque jour pour nos enfants » explique Nancy Lee, directrice générale de la Fondation Desjardins.

Les détails au sujet du programme et des gagnants de cette édition sont disponibles au fondationdesjardins.com/prix.

Le prochain appel de candidatures aura lieu en octobre 2023.