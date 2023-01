L’école secondaire l’Escale inaugure son tout nouveau gymnase

Val-des-Sources —Le jeudi 19 janvier dernier, le directeur de la polyvalente l’Escale de Val-des-Sources, M. Daniel Guillot, était heureux de procéder à l’inauguration officielle de la nouvelle surface de jeu du gymnase de l’école.

Lors d’une courte allocution, qui a eu lieu en début de soirée, soit quelques minutes seulement avant une rencontre interscolaire de basketball opposant le Phénix aux Harfangs du Triolet, monsieur Guillot remercia la direction du centre de service scolaire des Sommets pour la prise en charge complète du dossier de la réfection de l’aire sportive.

« Comme il s’agit du plancher original de l’école, celui-ci a bénéficié d’une multitude de retouches de lignages et de vernis au fil des ans, mais il s’avérait de plus en plus nécessaire d’y apporter quelques travaux de plus grande envergure, pour s’assurer de la sécurité des élèves et le rendre plus actuel. Il s’agissait d’un besoin qui avait été ciblé il y a quelque temps déjà et cette année nous avons été en mesure de bénéficier d’une fenêtre d’opportunité durant la période des fêtes, afin de réaliser les travaux. », de commenter le directeur.

Ainsi, le gymnase fut fermé à l’utilisation une semaine avant le congé de Noël et une autre supplémentaire au retour, ce qui aura eu pour effet de libérer quatre semaines complètes à l’entrepreneur pour décaper les multiples couches de vernis de sol, sabler le bois de marqueterie, refaire entièrement le lignage au plancher et y ajouter le logo des Phénix de l’Escale.

« Je suis persuadé que l’ajout intégrant des couleurs de nos équipes sportives contribuera à accentuer encore davantage le sentiment d’appartenance de nos étudiants. Par ailleurs, j’aimerais souligner que nous avons plus de 160 jeunes, qui évoluent au sein de diverses disciplines de sports interscolaires cette année et je profite également de l’occasion pour inviter la population à venir les encourager lors de leurs différents matchs locaux. », de conclure fièrement, M. Guillot.