Windsor — Sous l’œil attentif d’une soixantaine d’élèves, la direction et quelques enseignants ont procédé, le mardi 22 novembre, à l’inauguration du parc-école Saint-Philippe à Windsor. Ce projet collectif aura demandé des investissements de 253 000 $.

« Nous avions des modules désuets. Ils tombaient en ruines. C’était devenu dangereux. Nous n’avions plus rien à offrir à nos jeunes. Avec le parc-école, c’est vraiment un vent de fraicheur. Les jeunes sont créatifs ; ils bougent. Ils ont hâte à la récréation et à l’heure du dîner. Ce sont des jeux nouveaux avec des matériaux durables », a soutenu Isabelle Richard, enseignante en cinquième et sixième année.

Ce grand projet prévoyait la construction d’une classe extérieure sous les arbres. Des modules de jeux en bois au aussi été installés. Des carrés de sable demeurent très populaires. Une section boisée a été aménagée.

Selon la directrice de l’école, Julie Dépelteau, il s’agit d’un vaste projet collectif. « Ce projet-là nous a amenés à tisser des partenariats avec la Domtar, avec la Caisse populaire Desjardins et avec la Ville de Windsor. Pour les enfants, c’est le plaisir de jouer dehors et de découvrir son environnement autrement. Nous exploitons la cour d’école beaucoup plus qu’avant. »

De toute évidence, les enfants apprécient le nouveau parc-école. « J’aime ça parce que c’est fait de bois. C’est plus amusant ; il y a plus de place. Avant, c’était fait de métal et de plastique », de dire la jeune Émilie, lors de l’inauguration.

« Le module est vraiment plus stable. L’autre branlait tout le temps. Ça commençait à être dangereux. Tout le monde aime ce nouveau module », a souligné la jeune Maxime.

Vaste, diversifié et près de la nature, le parc-école stimule la créativité et l’imaginaire chez les plus petits. Il permet de développer la motricité fine et globale. Il met à contribution les cinq sens chez les élèves.

Le projet a pris deux ans avant d’être complété. Incluant les subventions du gouvernement et du Centre de services scolaire, le parc-école a nécessité des investissements de 253 000 $, dont 108 000 $ provenant de diverses campagnes de financement.

Des caméras de surveillance ont été installées, ce qui fait en sorte qu’il y a beaucoup moins de vandalisme.

L’inauguration s’est déroulée en présence de représentants de la Caisse populaire de Windsor, de la Domtar, de la Ville de Windsor ainsi que d’André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale, qui ont tous contribué à la réalisation de ce projet.