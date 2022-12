Lancement d’un projet visant à réduire le taux de suspension scolaire dans les écoles du territoire

Val-des-Sources – La Corporation de développement communautaire (CDC) des Sources, qui est fiduciaire du comité territorial des Sources, est fière de pouvoir donner le coup d’envoi à son projet Alternative des Sources qui vise à intervenir de façon intensive auprès des élèves suspendus de leur école afin d’éviter les bris de services éducatifs et ainsi favoriser la réussite éducative des jeunes de son territoire.

Pour répondre à un besoin nommé par les institutions scolaires et la communauté, plusieurs partenaires se sont associés pour développer ce qui allait devenir l’Alternative des Sources. Notons plus spécifiquement le travail de concertation exemplaire de la MRC des Sources, du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, du regroupement des écoles de la MRC des Sources, du Carrefour Jeunesse emploi des comtés de Drummond–Bois-Francs et de la CDC. Grâce à cette collaboration territoriale, le service est désormais offert dans l’ensemble des écoles de la MRC des Sources, soit sept écoles primaires et une école secondaire.

« La suspension scolaire est une solution de dernier recours dans nos écoles. Pourtant, en 2019-2020 seulement, les écoles de la MRC dénombraient plus de 750 jours de suspension à la maison pour les élèves du territoire. Le regroupement des écoles de la MRC des Sources s’est depuis mobilisé pour mettre en place le projet Alternative des Sources avec les partenaires de la communauté pour offrir un accompagnement scolaire et un encadrement à ces élèves. Le projet leur permet de poursuivre leurs travaux académiques et de cheminer personnellement avec des intervenants qualifiés pour éviter d’autres suspensions. » - Marie- Josée Langlois, directrice du Centre d’éducation des adultes des Sommets.

Cette initiative vise à fournir un soutien à 10 élèves par jour qui sont temporairement exclus de l’école pour des raisons d’ordre comportemental. Les jeunes sont accueillis dans des locaux aménagés, situés au Centre d’éducation des adultes des Sommets à Val-des-Sources et encadrés par une équipe pluridisciplinaire. Le séjour, d’une durée de 3 à 5 jours, prévoit également un suivi avec les parents et une réintégration en classe.

Desjardins, par le biais du Fonds du Grand Mouvement, soutient ce projet avec une contribution financière de près de 115 000 $.

« Comme société, nous avons la responsabilité d’offrir aux jeunes les conditions gagnantes pour qu’ils s’épanouissent, et ce, peu importe leur parcours. Avec cet appui, nous sommes fiers de pouvoir mieux outiller les parents et les intervenants pour encourager la réussite éducative chez nos enfants. C’est en les accompagnant que nous pouvons les aider à rebondir et à rêver. » - Éric Lafrenière, directeur général de la Caisse Desjardins des Sources.

Également, plusieurs partenaires du milieu soutiennent l’initiative en fournissant des ressources humaines et des apports financiers. Le regroupement des écoles de la MRC des Sources contribue à la hauteur de 40 000 $, la MRC des Sources a investi 30 000 $ et le Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond- Drummond-Bois-Francs a bonifié le projet en ajoutant une valeur de 25 000 $.

« Comme territoire, nous souhaitons agir tôt pour encourager la persévérance scolaire. Nous proposons aux jeunes de prendre ce moment de retrait pour développer des outils personnels qui leur serviront à trouver du sens dans leur expérience scolaire. L’enfance et l’adolescence sont des moments importants dans une vie et, comme communauté, nous avons le devoir de nous mobiliser pour favoriser le développement sain de notre jeunesse. » - Philippe Pagé, représentant du Conseil de la MRC des Sources pour les dossiers de développement social et maire de Saint-Camille.

« L’accompagnement individualisé permettra d’accompagner les élèves pour faire face aux problèmes qui ont mené à leur suspension. Il permettra également de faire le point sur la raison pour laquelle on va à l’école. Sur ce qu’on veut faire plus tard. Mettre le focus sur « ce que ça donne d’aller à l’école » permet de donner un sens aux efforts à fournir et est souvent la clé pour redonner la motivation nécessaire pour continuer. » - Sylvie Bibeau, directrice générale Carrefour jeunesse-emploi comtés Richmond-Drummond- Bois-Francs.