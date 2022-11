« Et si on se projetait dans l’avenir »

Val-des-Sources — Au cours du mois d’octobre dernier, des jeunes âgés entre 10 et 12 ans des écoles La Passerelle, La Tourelle et ADS ont participé à une activité bigénérationnelle, sous la direction de Emanuelle Cassan, chargée de projet à la Maison des jeunes de l’Or blanc.

Le projet consistait à produire un masque à partir de leur propre visage et de représenter celui-ci vieillissant en s’inspirant du visage de leurs grands-parents ou encore de la vision qu’ils auront d’eux-mêmes une fois ainés.

Ce sont donc 18 jeunes qui ont réalisé des œuvres fort intéressantes, lesquelles ont d’ailleurs été mises en mini-exposition à la Résidence Wotton, pour le simple plaisir des artistes en herbes et le bonheur des résidents.

« Une grande source de motivation a poussé les jeunes à s’impliquer et s’attarder minutieusement à chacune des étapes de leur création, ce qui aura nécessité dans certains cas, plusieurs heures de travail. Le but ultime étant évidemment que le résultat leur soit pleinement satisfaisant et que les masques soient fins et prêts en vue de l’exposition aux personnes aînées. Certains jeunes étaient tellement fiers de leur masque qu’ils souhaitaient même pouvoir le porter le soir de l’Halloween. », de relater Mme Cassan.

Cette dernière mentionna également que la possibilité de voir l’accomplissement de leur créativité être mis en valeur dans le journal Actualités-l’Étincelle, contribua aussi à la motivation et ce faisant, cela saura assurément contribuer à apporter une dose de satisfaction supplémentaire aux jeunes participants.

« On peut affirmer que l’activité pilote de cette année fut certainement un succès et nous espérons être en mesure de pouvoir répéter l’expérience l’an prochain. », de conclure Mme Cassan.