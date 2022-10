La formation professionnelle au cœur du Défi des recrues

Windsor — Tout comme quatre autres centres de formation professionnelle, le Centre Expé à Windsor a accueilli du 18 au 21 octobre le tout premier Défi des recrues, une compétition amicale entre 12 écoles secondaires de l’est de l’Estrie.

Ces centres, appartenant à quatre centres de services scolaires francophones et à une commission scolaire anglophone, ont invité les élèves de 1re secondaire des écoles publiques de l’est de l’Estrie à s’affronter et à réaliser des défis en formation professionnelle.

« Une école gagnera la compétition pour avoir relevé le plus de défis alors qu’une autre sera récompensée pour son esprit d’équipe. Les gagnants seront connus le 10 novembre prochain », précise Chantal Landry, coordonnatrice régionale en formation professionnelle.

Ces élèves ont eu l’occasion de découvrir des métiers spécialisés, tout en s’amusant et en mettant à contribution leur esprit d’équipe.

Il s’agit en fait d’une compétition amicale entre les écoles secondaires, au cours de laquelle les élèves ont dû réaliser des défis. Chaque équipe a été appelée à relever cinq défis. Concrètement, la réalisation de plusieurs défis a donné l’occasion aux élèves de démystifier des métiers et de se familiariser avec les formations offertes dans leur région concernant notamment l’agriculture, la santé, la construction, l’administration, la mécanique, la foresterie et l’alimentation.

Il s’agit d’un premier pas dans la démarche d’orientation professionnelle des élèves de 1re secondaire qui ont participé au défi.

Rôle central

Selon les organisateurs, la formation professionnelle (FP) joue un rôle central pour la formation d’une main-d’œuvre qualifiée ; en effet, plusieurs métiers en pénurie dans la région nécessitent une formation professionnelle. Bien que la FP soit essentielle sur le plan économique, cette voie de formation demeure méconnue et fait trop souvent l’objet de préjugés.

Pour mieux positionner la formation professionnelle chez les jeunes et chez leurs parents, mais aussi dans la population en général, les centres de formation professionnelle de l’Estrie unissent leurs forces pour déployer un plan d’action, dont fait partie le Défi des recrues, présenté en collaboration avec Compétences Québec, un organisme sans but lucratif qui, depuis 1992, s’emploie à promouvoir les métiers spécialisés et les programmes de formation professionnelle et technique, en vue d’assurer la prospérité économique du Québec.

Pas moins de 2 808 élèves de 1re secondaire venant de 12 écoles ont participé à la compétition ; tous les centres de FP de l’est de l’Estrie étaient représentés lors de cet évènement. Au total, 83 défis ont été animés par des enseignants des centres de formation professionnelle. Une centaine d’élèves inscrits en FP ont agi comme bénévoles et ont contribué au succès de l’évènement.