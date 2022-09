Plus d’une centaine de jeunes à l’honneur dans le cadre des galas du Mérite étudiant

Val-des-Sources — Les mardi 13 et mercredi 14 septembre dernier marquaient le retour des traditionnels Galas du Mérite étudiant, organisés par le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond–Bois-Francs.

C’est donc, en présence de parents, d’employeurs, de partenaires et d’élus de la région que ces soirées de reconnaissances, clôturant la saison des emplois étudiants, ont successivement eu lieu à Val-des-Sources et Richmond et regroupées plus de 150 personnes au total.

Grâce au programme Trio étudiant Desjardins pour l’emploi via ses volets Apprenti-Stage et Expérience Travail-Été, ce sont 82 étudiants qui ont pu occuper un emploi ou un stage en 2022. Ils étaient plus précisément 62 dans la région de Val-des-Sources et 20 dans la région de Richmond.

Les galas ont notamment permis de remettre de nombreuses bourses du Mérite étudiant d’une valeur de 100 $ chacune, de même que plusieurs prix de présences.

Ces soirées furent également des moments propices pour souligner l’importance des employeurs qui permettent aux jeunes de vivre leurs premières expériences de travail et de mettre en lumière l’excellence de certains d’entre eux, par l’entremise du prix Employeur PROJEUNE.

Cette année, ce prix a respectivement été remis à M. Steve Pelletier, de la station radiophonique CJAN 99,3 FM de Val-des-Sources, ainsi qu’à Mme Stéphanie Kintzig Pasquiou, propriétaire-gérant du Camping Melbourne. Notons que ce sont 55 employeurs et organismes, qui ont accueilli des jeunes à l’intérieur du programme au cours de la plus récente période estivale.