La Fondation de l’école secondaire l’Escale relance ses activités de financement

Val des Sources —La Fondation de l’école secondaire l’Escale a comme mission de « favoriser la réussite éducative et le développement personnel des élèves. »

Pour y parvenir, la Fondation organise une campagne annuelle de levée de fonds, comprenant diverses activités, pour récolter les argents nécessaires à l’atteinte de ses objectifs.

La fondation propose un plan triennal de partenariat avec les entreprises de la région qui est composé de trois niveaux de collaboration selon la visibilité offerte et l’engagement financier. Pour de plus ample information sur la fondation et les différents plans de partenariat offerts contacter la Fondation de l’École l’Escale : (819) 879-5413 ou lescale@cssds.gouv.qc.ca

La programmation annuelle des quatre activités de financement prévues pour la prochaine année :

- Samedi 24 septembre : spectacle-bénéfice avec Pilou

- Samedi 10 décembre : Spectacle d’humour

- Samedi 4 février 2023 : Soirée en « Guénilles »

- Samedi 25 mars 2023 : Tournoi de DEK au CBA

Également, en plus de ces activités, il y aura la reprise du traditionnel tournoi de golf qui sera au programme à compter de septembre 2023.

Les Objectifs de la Fondation

- Soutenir financièrement le développement des concentrations.

- Supporter financièrement les élèves pour favoriser une participation équitable aux différentes activités et programmes scolaires.

- Prévoir l’achat de matériel scolaire pour soutenir les familles des élèves éprouvant des difficultés financières.

- Collaborer avec les différents organismes en place afin d’assurer une aide alimentaire adéquate à tous les élèves.

- Recevoir et supporter tous projets stimulants et intéressants, selon les critères de la Fondation, pour favoriser la réussite éducative des élèves de l’Escale.

- S’arrimer à l’ensemble des partenaires d’aide communautaire afin d’informer les élèves et les parents de la mission et des objectifs de la Fondation.