Gagnant de la bourse de la famille Mckeage 2022

Richmond - Le 23 juin dernier, l’École secondaire régionale de Richmond a procédé à la remise des diplômes devant une salle comble pour la première fois depuis le début de la pandémie. Un des points saillants de la soirée fut le dévoilement du gagnant de la bourse de la famille Mckeage. Cette récompense prestigieuse de 5 000 $ a pour but d’offrir une aide financière aux étudiants qui se sont démarqués par leur travail assidu et qui ont eu un impact positif sur leur entourage. Cette bourse leur permet de continuer leurs études tout en leur offrant l’occasion de découvrir leur passion et de poursuivre leurs rêves.

Cette année, le lauréat de la bourse de la famille Mckeage est Antoine Barrington. Antoine a fait grande impression sur tout le monde durant ses cinq années d’études à Richmond. Selon Mme Julia Barrowman, son enseignante en arts plastiques, « Antoine était toujours un rayon de soleil avec son enthousiaste « SALUT MISS ! » chaque fois qu’il entrait dans ma classe. Il allait toujours au-delà de chacun de ses travaux, restant souvent après l’école ou se présentant les journées pédagogiques pour travailler sur ses projets. Il a toujours été très artistique et créatif, pensant souvent en dehors des sentiers battus. En plus de travailler dur académiquement, il avait aussi une véritable passion pour le basketball. Son objectif de vie en 7e année était d’être dans la NBA. Au fur et à mesure qu’il avançait tout au long de ses années ici, il a affiné ses objectifs et décidé de créer et gérer sa propre entreprise un jour. Maintenant, ses deux passions dans la vie sont sa petite amie et sa voiture qu’il est très fier de restaurer. C’est un visage qui va me manquer. »

Son enseignant de sciences, M. Craig Evans, a décrit Antoine en utilisant une série d’adjectifs précis et de déclarations succinctes qui définissent parfaitement son caractère : « Gentil, amical, créatif, humble, travaillant dur avec un désir d’exceller, persévérant, résilient et un grand joueur de basketball. »

Antoine s’est également démarqué en mathématiques, ce qui a incité M. Paul Gella à partager ce qui suit : « J’ai eu le privilège d’avoir Antoine dans ma classe l’année dernière. Ce fut un grand plaisir d’être son enseignant parce qu’il est travailleur, consciencieux, poli et une influence positive dans la salle de classe. Il réussit tout ce qu’il décide de faire, alors je sais qu’il accomplira de grandes choses à l’avenir. »

Reconnue pour ses prouesses sportives, son enseignante d’éducation physique, Mme Sophie Archambault, a ajouté : « Antoine est une personne gentille et attentionnée. En ce qui concerne les capacités athlétiques, Antoine est un naturel. Il n’a pas besoin de pratiquer longtemps avant de maîtriser quoi que ce soit. Il a la gentillesse ensuite d’aller aider les étudiants qui éprouvent de la difficulté autour de lui. Antoine a également un esprit sportif incroyable. Que ce soit dans la victoire ou la défaite, il est capable de garder le sourire et une bonne attitude. Il est certainement un modèle pour tous ceux qui l’entourent. »

Les bonnes manières d’Antoine ont particulièrement marqué son enseignante de français, Mme Marie-Hélène Dubé : « À mes yeux, c’est une personne toujours souriante. C’est un gentleman comme seuls les romans peuvent nous les décrire. Tout au long de l’année, il avait la gentillesse d’apporter le matériel scolaire de sa petite amie en l’accompagnant à ses cours avant de se rendre au sien. Trop beau à voir ! »

Enfin, sa bibliothécaire qui était toujours heureuse d’entendre son appel joyeux de « Hé, Miss Pascale ! » autour de l’école espère continuer d’entendre ses cris chaque fois qu’il la rencontre à l’épicerie s’il se trouve qu’il est en ville. « Je suis sûre que tu continueras à répandre ta bonne humeur partout où tu iras. Ce fut un plaisir et un honneur de t’avoir dans nos vies. Bonne chance, Antoine ! »

L’objectif de carrière d’Antoine est d’ouvrir sa propre entreprise automobile. Il aimerait faire des réparations et des travaux de peinture sur mesure, qui nécessitent de grandes compétences artistiques. À l’automne, il fréquentera le Collège Champlain à Lennoxville pour étudier les arts visuels où il espère perfectionner ses compétences artistiques dans de multiples médiums. Il aimerait ensuite déménager à Montréal pour étudier au programme de gestion des affaires de Dawson. Il prévoit de conclure le tout avec un DEP en mécanique automobile et peut-être en peinture industrielle. Son but ultime, dont il parle toujours avec passion, est d’acquérir une formation diversifiée afin d’être un entrepreneur bien équilibré.

La bourse de la famille Mckeage a été établie par Connie Mckeage, une ancienne diplômée de l’École secondaire régionale de Richmond. Depuis 35 ans, Mme Mckeage s’illustre au niveau international au sein de rôles exécutifs dans le secteur des services financiers, la technologie et les organismes sans but lucratif. Ses réussites professionnelles et son engagement envers la diversité sont reflétés par les nombreux prix qui lui ont été décernés. Son plus récent succès inclut OneVue Holdings, une petite entreprise privée qu’elle a fondée avec des revenues de moins d’un million de dollars et qu’elle a transformée en une société inscrite à la cote de l’ASX pour être finalement acquise pour 115 millions de dollars.

Les gagnantes précédentes de la bourse de la famille Mckeage incluent : Maori Ducharme, Jessica Blais-Martin, Promise Rocheleau, Shania Chatterton-Jerome, Alisha Hampton-Pettigrew, Alycia Chabot-Bélanger

Texte par Pascale Duguay