La Ville de Windsor contribue au Projet Tourno-Serre

Windsor — La Ville de Windsor est fière d’annoncer l’octroi d’une aide financière de 9000 $ à l’école secondaire du Tournesol afin de contribuer à la réalisation du projet Tourno-Serre, qui consiste en la construction d’une serre solaire passive et à l’aménagement de potagers sur les terrains de l’établissement scolaire.

Le projet Tourno-Serre et ses potagers vise à promouvoir les saines habitudes alimentaires en privilégiant des aliments frais et locaux dans l’offre de la cafétéria scolaire. Le tout sera soutenu par des activités pédagogiques variées et plusieurs partenariats avec notre communauté et les producteurs locaux.

Ces activités seront développées autour des 4 grands thèmes suivants soit: la culture en serre, la culture en champ, la transformation des récoltes et offrir fréquemment des collations saines gratuites aux élèves.

Une aide en constante évolution

« En 2020-2021, ce sont 15% de nos élèves qui ont eu besoin d’une aide alimentaire quotidienne et cette année,ce pourcentage a tendance à augmenter vers le 20%. Ce projet nous permet donc d’agir face à la malnutrition et la sous-alimentation des élèves en plus d’éveiller la fibre écocitoyenne de ceux-ci » souligne Jamie Matchett, technicienne en travaux pratiques et responsable du Projet Tourno-Serre.

« Il nous fait plaisir de participer à ce projet qui se veut rassembleur autant pour les élèves que pour le personnel du Tournesol. Nous sommes heureux d’offrir la somme manquante nécessaire à la réalisation du Projet Tourno-Serre et il sera vraiment intéressant de suivre son évolution » a déclaré Mme Sylvie Bureau, mairesse de Windsor.

L’objectif financier en lien avec la réalisation du projet était de 89 000 $. L’école est parvenue à recueillir la totalité de cette somme grâce à des partenaires comme La Ville de Windsor, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Équiterre, Desjardins du Val-Saint-François, la MRC du Val-Saint-François, le Tournoi de golf du Tournesol et Domtar.