Québec investit 6,2 M$ à l’école Notre-Dame-de-l’Assomption

Saint-Georges-de-Windsor —Le député de Richmond, M. André Bachand, était de passage dans la petite municipalité de Racine vendredi dernier afin d’annoncer, au nom du ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge, des investissements totalisant plus de 10 123 018 $ pour deux écoles primaires de la circonscription de Richmond.

Ainsi, l’établissement scolaire de Racine se verra octroyer 3,8 M$ pour concrétiser un projet de construction d’un gymnase, lequel était sur la table depuis de nombreuses années déjà, alors que 6,2 M$ iront du côté de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption à Saint-Georges-de-Windsor. Cette dernière pourra ainsi bénéficier d’un espace d’éducation physique modernisé, avec l’ajout d’un gymnase doté d’une superficie qui totalisera 432 m2.

Le maire de Saint-Georges, M. René Perreault, se montrait ravi de cette annonce, qui espère-t-il, sauront répondre dans un premier temps aux besoins des élèves de l’école bien entendu, mais également à toute la population de la municipalité.

« Saint-Georges-de-Windsor est une municipalité vivante et active. Les loisirs prennent une grande place dans la vie de nos citoyens et citoyennes de toutes les générations. Nous voulons encourager leur épanouissement par les loisirs et les sports, améliorer leur santé et réduire leur stress. Cette annonce va apporter une bouffée d’air frais et améliorer nos actions tout en permettant à la population de profiter d’un endroit pour garder la forme. Le gymnase favorisera l’interaction sociale tout en se divertissant, peu importe la saison ou la température. »

« Investir en éducation, c’est investir dans le futur. Je suis donc très fier de ces investissements dans notre comté. Des investissements importants qui entraîneront, en plus, des retombées économiques très intéressantes, comme pour tout projet de construction. Alors au nom de toutes les familles de la circonscription de Richmond, de tous les élèves et de tous les membres du personnel de nos écoles, je salue bien haut tous ces projets pour nos écoles. Je sais qu’ils auront des effets directs et positifs pour la vie de milliers de personnes, à commencer par les jeunes ! », de commenter fièrement le député provincial, André Bachand.

Présente lors de cette annonce importante, touchant deux établissements du Centre de services Scolaire qu’elle dirige en tant que Directrice générale, Mme Édith Pelletier, ajouta d’emblée « Quelle belle nouvelle pour ces deux milieux de vie ! Les travaux d’agrandissement des écoles Notre-Dame-de-Montjoie et Notre-Dame-de-l’Assomption, notamment l’ajout d’un gymnase, étaient attendus depuis un moment déjà. Ces améliorations aux infrastructures nous permettront de mieux répondre aux besoins des élèves et du personnel et leur permettront d’évoluer dans un environnement stimulant. Nous sommes tous fébriles de voir le résultat final ! »

À priori, on estime que les travaux pour les deux écoles pourraient démarrer en parallèle au cours de l’année 2023 et s’échelonner sur plusieurs mois pour finalement être complétés quelque part en 2024.

Ceci dit, pour le moment, le travail consistera principalement à la recherche de soumissionnaire, de même qu’à l’établissement des plans et devis pour chacun des projets.