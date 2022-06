Un jardin scolaire et communautaire à l’école ADS de Danville

Danville — Après une année de pause en 2021, l’école ADS revient cette année avec la mise en place de son jardin scolaire, tout en y ajoutant une particularité fort intéressante, soit un volet communautaire.

Ainsi, nous retrouvons cinq bacs de jardinages installés sur le terrain de l’école primaire, lesquels sont à la disposition du Club de jardinage de l’école, où des jeunes de tous les niveaux peuvent s’adonner à la découverte et à la pratique du jardinage sur l’heure du dîner.

Bien que l’ensemble des bacs soit accessible aux jeunes, il n’en demeure pas moins que deux bacs sont véritablement dédiés aux activités du Club de jardinage de l’école, deux autres sont mis à la disposition de la communauté, alors que la Maison des jeunes de Danville prend charge du dernier.

Épaulées par Mme Geneviève Manseau, agente de développement communautaire et rencontrée lors du lancement du projet le 2 juin dernier, les enseignantes responsables, mesdames Élizabeth Viens et Marie-Pier Tremblay, soulignèrent les bienfaits d’un tel projet auprès des jeunes.

Il fut notamment question de la possibilité d’apprendre aux enfants des différents niveaux, non seulement les bonnes méthodes et techniques de jardinage, mais aussi de bien expliquer et décortiquer les différentes étapes, allant de la semence à la récolte.

Par la suite, les élèves auront la possibilité de se familiariser davantage avec la transformation des aliments, par le biais de recettes cuisinées en cours d’année. Pour ce qui est des bacs communautaires, il s’agit d’une première expérience du genre pour l’école, qui souhaite ainsi créer une synergie d’implication entre la population et les étudiants.

« Les deux bacs de jardinages spécialement identifiés dans les deux langues et destinés à la communauté offrent la possibilité aux gens de venir récolter quelques légumes en libres-services, lorsqu’ils le désirent en échangent d’un petit coup de pouce au niveau du désherbage et de l’arrosage par exemple. Nous espérons activement l’implication citoyenne pour le développement de l’apprentissage de nos jeunes, car comme on le sait l’école est fermée l’été et il nous faut parfois faire plusieurs dizaines de kilomètres pour venir arroser et faire un peu d’entretien, donc il est certain que de pouvoir compter sur de l’aide précieuse de la communauté dans ce projet serait certes, vraiment super. Pour ce qui est de l’arrosage justement, nous avons un contenant de récupération d’eau de pluie tout juste à côté, près du mur extérieur de l’école, pour en faciliter l’opération. », explique Marie-Pier Tremblay, enseignante à la maternelle.

« Il y a M. Jean Couture et son groupe de la Maison des jeunes de Danville, qui vient faire un tour régulièrement, mais nous croyons sincèrement que ce projet scolaire et communautaire peut vraiment atteindre un autre niveau de partage avec la participation citoyenne. Nous avons aussi la chance de pouvoir compter sur le groupe de parents d’élèves, qui s’implique dans le jardinage en plus de contribuer à l’achat de semences notamment. », ajoute pour sa part Mme Viens.

Cette dernière poursuivit dans la même veine, en soulignant le soutien important et le partenariat de l’entreprise danvilloise, les Jardins de Jeannine dans le projet. Il est à noter que le Club de jardinage de l’école ADS a bénéficié d’une aide financière de la CDC des Sources pour la tenue du lancement officiel du jardin.