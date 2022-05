Les Opti-Génies de l’école Masson sont les grands champions !

Val-des-Sources —Les cinq élèves de l’école Masson, participant au populaire concours Opti-Génie et représentant le Club Optimiste d’Asbestos à Val-des-Sources, ont couronné leur parcours en raflant tous les honneurs de leur catégorie.

On se rappellera qu’après des victoires lors de compétitions au niveau local, sous-secteur et de secteur, les jeunes porte-couleurs de la MRC des Sources avaient rendez-vous à la grande finale de la Région de l’Est, qui était présenté du côté de Victoriaville le 14 mai dernier.

C’est avec satisfaction et un sourire, ô combien mérité, que l’équipe formée de Jacob Bégin, Évan Perreault, Gabriel Pouliot, Sophie Bégin et Clara Parenteau, mit la main sur la dernière victoire admissible ; s’imprégnant ainsi du titre de Grands Champions Opti-Génie 2022 de la région de l’est du Québec. Afin de démontrer l’ampleur de l’accomplissement réalisé par les jeunes étudiants de Danville, le responsable du concours pour le Club Optimiste local, M. Jean Nadeau, prit le temps de démontrer la grandeur du territoire.

« Pour moi, le tout a commencé en novembre 2021 avec les écoles de la MRC des Sources et 6 mois plus tard, nous voilà les grands champions du territoire couvrant les secteurs de l’Est-du-Québec et Acadie (la province de Québec, sur la Rive-Sud et au sud du Saint-Laurent, à l’est de la Rivière Chaudière et de la 173, incluant les Îles-de-la-Madeleine ainsi que les provinces maritimes, à l’exception de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse. L’est du Québec — Rive-Nord (la province de Québec sur la Rive Nord et au nord du Saint-Laurent, de même qu’à l’est des routes 167, 169, 155, 351, 350, 349, 348 et 158, incluant L’Île-aux-Coudres et l’île d’Orléans en plus Terre-Neuve. Sud du Québec (la province de Québec à l’ouest de la route 173 et de la Rivière Chaudière, ainsi qu’au sud du fleuve St-Laurent et à l’est de la rivière Richelieu. », mentionne-t-il avec fierté.

Le journal Actualités-l’étincelle tient à féliciter les vainqueurs, ainsi que l’ensemble des organisateurs, accompagnateurs et participants à cette autre compétition amicale de connaissances générales du Club Optimiste, qui se veut des plus formatrices pour le développement des jeunes.