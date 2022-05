Un élève qui mérite d’être reconnu!

L’équipe du Centre d’Éducation des Adultes des Sommets, point de service de Val-Des-Sources, tient à féliciter un élève qui s’est particulièrement démarqué durant plusieurs années et qui a réalisé un parcours qui est plus qu’exceptionnel. Simon Couture est arrivé parmi nous en septembre 2016. Il travaillait sur la ferme familiale et les enfants de cette famille n’allaient pas à l’école, ils faisaient l’école de la vie. Il a commencé ses études en présecondaire en mathématique et en français.

Durant toutes les années passées parmi nous, Simon a fait preuve d’une assiduité irréprochable, il a fait des efforts constants et s’est investi dans ses études de façon exemplaire de sorte qu’il vient tout juste de terminer son DES en ayant complété ses mathématiques fortes de secondaire 5, sa chimie et sa physique. Il ira donc au CÉGEP en science de la nature, ce qui est vraiment incroyable, car c’est le seul étudiant, à notre connaissance, qui a réussi un tel exploit, c’est-à-dire de commencer en présecondaire à l’éducation des adultes et de se rendre au CÉGEP en science nature ! C’est un parcours légendaire, qui nous sommes convaincu, mérite d’être souligné !

Simon est un élève que nous n’oublierons jamais. Que ce soit pour son attitude, son implication au centre, ses résultats académiques et le nombre faramineux de modules réussis ! Il nous fait chaud au cœur de le voir nous quitter avec tant d’accomplissements, c’est un modèle de persévérance qui, en quelque sorte, fait rayonner l’Éducation des adultes.

Bonne route Simon !

L’équipe du Centre d’Éducation des Adultes des Sommets, point de service de Val-des-Sources