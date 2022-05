Retour de la soirée-bénéfice Knights of the Arts

Richmond - L’école secondaire anglophone de Richmond (Richmond Regional High School) sera le théâtre ce jeudi 12 mai, d’une soirée artistique toute particulière où des fonds seront recueillies pour l’association à but non lucratif « Kurling for Kids » qui vient en aide aux hôpitaux pour enfants.

Cette soirée thématique, intitulée « Knights of the Arts », est un évènement-bénéfice annuel, qui effectue un retour après un temps de pause imposé par les restrictions sanitaires reliées à la covid-19. Cet événement met en lumière l’ensemble des différents programmes artistiques, offerts à l’école et recueille des fonds chaque année pour un organisme sans but lucratif.

C’est donc dire que de 17 h à 20 h, les visiteurs auront la chance de découvrir, tout à fait gratuitement, une exposition de peintures et de photos réalisées par les élèves en arts visuels de l’école RRHS.

Parallèlement à cela, il sera aussi possible d’assister à du théâtre, où trois pièces, mises en scènes par les étudiants en art dramatique, seront présentées à l’auditorium à compter de 19 h. Des prestations musicales où voix et instruments seront également mis à l’honneur tout au cours de cette soirée.

Il est à noter que cet évènement, entièrement gratuit, est rendu possible grâce à l’implication du Carrefour Jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond–Bois-Francs. De plus, les œuvres en arts visuels feront l’objet de mises en vente au cours de la soirée en guise de soutien à « Kurling for Kids ».

Un représentant de l’association sera sur place pour répondre à vos questions et distribuer des cadeaux ! 100 % des profits amassés iront à l’organisme.

« J’aime que ce soit l’un des seuls événements où tout le monde se rejoint pour montrer que les élèves ont des talents qu’on ne voit pas assez souvent à l’école. Les trois formes d’art offertes à l’école se rassemblent ensemble le temps de cette soirée. » Mentionna notamment Abigail Moore, étudiante de cinquième secondaire à l’école secondaire régionale de Richmond.