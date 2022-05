École Arc-en-ciel : le coût du projet revu à la hausse

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Peu de détails sont encore fournis par le Centre de services scolaire des Sommets au sujet des travaux de rénovation de l’école Arc-en-ciel de François-Xavier-de-Brompton. Ce qui est certain, c’est que les coûts du projet seront revus à la hausse.

« La surchauffe dans le milieu de la construction nous force à revoir le coût du projet à la hausse », mentionne-t-on au Centre de services scolaire des Sommets.

Selon la direction, il est encore tôt pour parler en détail du projet, « tout n’est pas attaché et il nous reste plusieurs étapes à franchir avant le lancement des travaux ».

Dans les prochains jours, le Centre de services scolaire des Sommets déposera les plans et devis au ministère de l’Éducation pour approbation.

« Il nous est donc impossible actuellement de confirmer avec exactitude à quel moment pourront débuter les travaux. »

En ce qui concerne le déménagement et l’organisation scolaire pour la durée des travaux, différentes options sont présentement évaluées.

« Nous serons en mesure de transmettre davantage d’informations quand le processus sera plus avancé. Nous pouvons toutefois confirmer que les élèves ne seront pas relocalisés dans un autre secteur que celui du Val-Saint-François et que tout sera mis en œuvre pour s’assurer qu’ils puissent profiter d’un milieu sécuritaire et accueillant avec leur équipe-école », promet-on au Centre de services scolaire des sommets.