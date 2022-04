Le milieu se mobilise pour le développement de services de garde éducatifs en milieu familial 

Val-Saint-François — Face au manque important de places en milieu de garde dans les 18 municipalités de la MRC du Val-Saint-François, la concertation enfance-jeunesse-famille Valfamille a pris l’initiative de mobiliser les partenaires pour trouver des solutions concrètes à cette sérieuse problématique.

La pénurie de main-d’œuvre affecte tous les secteurs économiques de la société. Cette réalité existe aussi dans les milieux de garde. Or, la difficulté de recruter des responsables de services de garde amplifie la crise de la main-d’œuvre, de sorte que plusieurs parents ne sont pas en mesure de retourner sur le marché du travail parce qu’il manque de place en milieu de garde. En somme, les responsables de service de garde, aussi entrepreneures, jouent un rôle majeur au bon fonctionnement de l’activité économique.

Pour l’année en cours, on compte environ 160 places en construction dans la MRC du Val-Saint-François. Ces nouvelles places ne vont malheureusement résoudre qu’une partie du problème. Par exemple, juste pour le CPE Magimo à Saint-Denis-de-Brompton, on dénombre plus de 550 enfants sur la liste d’attente ! À cela s’ajoute le dynamisme socioéconomique de la MRC du Val-Saint-François faisant en sorte que la population est en forte croissance et plusieurs nouvelles familles font le choix d’y habiter. Bref, la demande pour de nouvelles places de services de garde est loin de s’arrêter !

Devant ces constats, des organisations du milieu de Valfamille ont pris l’initiative d’aller à la rencontre des intervenants de la Table de la main-d’œuvre et au conseil des maires de la MRC du Val-Saint-François afin de les sensibiliser sur cet important défi. Il s’agissait aussi de présenter les outils disponibles aux entreprises et aux municipalités intéressées à déployer des efforts pour offrir des services à leurs employés et à toute la population.

À court terme, les partenaires de Valfamille misent sur le développement rapide de services de garde éducatifs en milieu familial (SGÉMF). « Il est important de savoir que le gouvernement du Québec a bonifié de façon substantielle les conditions salariales des responsables de SGÉMF, de même que les critères de démarrage qui s’avèrent beaucoup plus flexibles et moins onéreux que la construction d’un Centre de la petite enfance » soutient Louise Véronneau, directrice générale du CPE Magimo et responsable des SGÉMF pour la MRC du Val-Saint-François.

En plus des municipalités et des entreprises, les partenaires sont d’avis que nous avons également besoin de la population pour identifier des personnes intéressées à s’occuper d’un service de garde éducatif en milieu familial. Vous êtes passionnées par le monde de la petite enfance? L’idée de devenir travailleuses autonomes vous intéresse? Vous aimeriez être responsables d’un service de garde éducatif reconnu en milieu familial? Contactez le bureau coordonnateur du CPE Magimo et découvrez tous les avantages et les subventions disponibles pour réaliser votre projet ! Tél. : 819-846-3953