Une journée de découvertes et d’exploration professionnelle dans les Sources

Val-des-Sources —Le 13 avril dernier, les quelques 300 jeunes de la polyvalente l’Escale et du centre d’éducation des adultes des Sommets, ont pu profiter d’une journée des plus particulière dans le cadre de l’activité Mon avenir, Ma région.

La tenue de ce colloque aura notamment permis aux participants d’assister à une inspirante conférence de la part de Mme Émilie Ferland, ayant pour titre Un chemin pas comme les autres.

La jeune femme, copropriétaire du Miller Zoo, situé à Frampton au Québec et que l’on peut également voir dans l’émission Un Zoo pas comme les autres, diffusée sur les ondes de TVA, a ainsi généreusement partager avec l’auditoire, sur son expérience personnelle ainsi que sur son parcours inspirant parsemé de réussites, mais aussi d’échecs qui l’ont menée à l’accomplissement de pouvoir vivre de sa passion pour les animaux.

Par la suite, une exploration des métiers était offerte via des circuits de visites, établis en fonctions des intérêts professionnels. Ces parcours étaient organisés sous forme de visites d’entreprises dans le secteur industriel, des métiers d’urgence, de la production et santé animale, de l’enseignement, des technologies, de la santé et de la petite enfance.

Les jeunes ont donc pu en apprendre davantage sur les réalités des différents domaines de professions ayant des opportunités d’avenir dans la région.

« Je pensais m’inscrire dans une technique en éducation spécialisée et suite à ma visite dans le circuit d’enseignement, je considère maintenant la possibilité de m’inscrire au baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale », exprima Marie-Neige Grenier Blanchet, étudiante en secondaire 4.

Le colloque Mon avenir Ma région a pour objectifs de favoriser l’émergence d’un choix de carrière, de contribuer à développer le sentiment d’appartenance envers la région et de favoriser la persévérance scolaire.

Ce dernier est rendu possible grâce à la contribution de nombreux partenaires dont le Secrétariat à la jeunesse, la Caisse Desjardins des Sources, l’École secondaire de l’Escale, le Centre d’éducation des adultes des Sommets, le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond Bois-Francs, la SADC des Sources et la MRC des Sources.