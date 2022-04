André Bachand soutient le projet de classe extérieure à l’école ADS de Danville

Danville — Le 14 avril dernier, le député de Richmond M. André Bachand a remis un montant de 1000 $ à la direction de l’école primaire ADS de Danville, afin de contribuer à l’aménagement d’une toute nouvelle classe extérieure.

Cette somme, versée dans le cadre du Programme de soutien à l’action bénévole, s’insère dans les 25 000 $ en fonds amassés par l’école anglophone, lors d’une campagne de financement liée au projet. Il est important de souligner que la Commission scolaire Eastern Township et le ministère de l’Éducation ont aussi contribué à ce montant.

La nouvelle classe extérieure, construite sur le site de la rue Water, servira bien entendu pour l’enseignement aux élèves, mais également pour les périodes de récréations et les dîners. Elle sera aussi accessible à la communauté en dehors des heures régulières de cours.

« La qualité de l’éducation offerte dans notre belle région passe notamment par la construction d’infrastructures adéquates et l’aménagement de lieux propices aux apprentissages. Le projet de l’école ADS répond à ces critères et permettra d’améliorer de façon importante l’expérience vécue par les élèves. Il s’agit d’un projet porteur que j’ai le plaisir de soutenir. », de mentionner le député provincial, André Bachand

La directrice de l’école ADS, Mme Jennifer Palik, accueille quant à elle cette contribution avec beaucoup de reconnaissance.

« L’équipe de l’école primaire ADS est très reconnaissante de la contribution du député André Bachand. Ce généreux don nous rapproche de notre objectif de construire une classe extérieure. Celle-ci permettra aux élèves et au personnel enseignant de maximiser les apprentissages en plein air en complément avec la nature et en profitant de l’air frais. Cet espace spécial servira de lieu de rassemblement pour les élèves durant la journée et pour la communauté en soirée et les fins de semaine. Nous avons très hâte de découvrir toutes les façons dont notre classe extérieure servira notre école et notre communauté. »