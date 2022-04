Lancement du Trio étudiant Desjardins pour l’emploi dans le Val-Saint-François

Val-Saint-François — Afin d’aider les jeunes à se trouver un emploi d’été, le Trio étudiant Desjardins pour l’emploi est de retour cette année. Les Carrefour jeunesse-emploi de Johnson et des comtés de Richmond-Drummond-Bois-Francs invitent les étudiants à venir occuper un des nombreux emplois offerts dans la région du Val-Saint-François ou bien l’un des stages offerts par un des organismes. « C’est l’occasion parfaite pour nos jeunes de faire leur premier pas sur le marché du travail, le tout, de façon encadrée pour que cette expérience soit des plus gratifiantes » cite Marie-Pier Gosselin, conseillère en emploi et agente de projets.

La période des inscriptions est ouverte jusqu’au 23 mai.

Un programme du milieu

Le Trio étudiant Desjardins pour l’emploi est un programme local important qui permet à la relève d’acquérir une expérience professionnelle positive dans la région et de favoriser le réseautage avec les employeurs. Il est financé conjointement par Desjardins et les municipalités participantes.

Les trois volets du Trio

Le premier volet Apprenti-Stage offre aux jeunes de 14 à 16 ans en quête d’une première expérience de travail, des stages pratiques d’une durée de 80 heures dans un organisme à but non lucratif en échange d’une bourse d’implication de 600 $.Le deuxième volet, Expérience Travail-Été, alloue une subvention salariale de 2 $/heure aux employeurs qui embauchent un étudiant pour l’été. Le troisième volet, le très attendu Gala du Mérite étudiant, vise la reconnaissance des étudiants de 14 à 21 ans, qui ont occupé un emploi ou un stage d’été dans les régions de Richmond, Windsor et Valcourt. Ceux-ci courront la chance de remporter l’une des Bourses du Mérite étudiant d’une valeur de 100 $ chacune et de superbes prix de présence. « Après avoir accompagné les stagiaires tout au long de l’été, c’est beau de les voir tout contents et fiers d’avoir réussi leur stage ! À la fin de l’été, je vois vraiment une différence concrète dans leurs apprentissages » mentionne Catherine Paquet, conseillère d’orientation au Carrefour jeunesse-emploi de Richmond.

Pour participer au Trio étudiant Desjardins pour l’emploi, les étudiants doivent s’inscrire à leur Carrefour jeunesse-emploi en communiquant au 819 826-1999 (secteur Richmond) ou 819-845-5900 (secteurs de Windsor et Valcourt) ou via les pages Facebook des organismes. Les étudiants seront alors invités à prendre rendez-vous pour la rédaction de leur CV.