Une visite au Cinézoo pour des élèves du Richmond Regional High School

Richmond - Le 22 mars 2022, Mme Barrowman, enseignante de photographie à l’école secondaire Richmond Regional et son stagiaire, M. Gibbs, a eu l’opportunité d’amener leurs élèves en excursion éducative pour la première fois depuis les mesures contre le COVID-19. Les élèves se sont rendus en autobus au Cinézoo de St-Anne de La-Rochelle. Il s’agit d’un jardin zoologique spécialisé dans la formation d’animaux pour les films, la photographie et la publicité. Certains de ces animaux ont travaillé avec des acteurs tels que Nicole Kidman, Marie Brassard et Josquin Beauchemin.

En raison du fait qu’ils sont entraînés et habitués à être en interaction directe avec les gens, les animaux étaient dociles et non timides. Les élèves ont eu l’occasion de voir de près une variété d’animaux et en apprendre davantage sur ceux-ci ainsi que sur la formation qu’ils reçoivent.

« La visite du parc Cinézoo a été une expérience incroyable en tant que stagiaire, car je ne suis jamais allé au zoo », a raconté M. Gibbs.

Les élèves étaient vraiment ravis de vivre cette activité, car ils ne sont pas allés en sortie scolaire depuis la fin de 2019 en raison des mesures contre le COVID-19. Visiter le zoo avec les élèves a été une expérience formidable. Au cours de la visite, les élèves ont pu bénéficier d’une visite guidée privée avec M. Leblanc et M. Lachance, des formateurs expérimentés qui nous ont fait découvrir le monde enchanteur des animaux vedettes de la photographie et des émissions de télévision. Au cours de la visite, les élèves ont pu prendre des photos de différents animaux dans le cadre de leur programme de photographie, ainsi qu’apprendre des techniques de travail avec des animaux en matière de cinématographie et de photographie.

« Durant la visite, mon animal préféré était le tigre Dagma, car j’ai pu m’approcher très près, bien que derrière une clôture de sécurité, et prendre de très bonnes photos avec les élèves », a expliqué M. Gibbs. En tant qu’enseignant, j’étais vraiment inspiré par leurs photographies.

C’est grâce à une bourse que cette expérience fut rendue possible, couvrant les frais de l’excursion pour les 42 élèves et leurs accompagnateurs. Les photos suivantes ont été prises par les étudiants de l’école secondaire Richmond Regional, suivis par leur expérience d’apprentissage hors classe.

Brook-Lynn Brock Mills, étudiante à cette école, a écrit : « En tant qu’étudiante à la RRHS, aller à Cinézoo a été une expérience amusante et incroyable. J’aime voir des animaux, en particulier des animaux sauvages tels que des tigres, des lions et des lynx. Ils sont si mignons et j’adore les animaux. Je n’étais pas allé au zoo depuis longtemps à cause du COVID-19 qui a amené la quarantaine et la fermeture des écoles et d’autres lieux tels que les zoos. La photographie me rend plus heureuse de voir des animaux sauvages et de prendre des photos, pour conserver des souvenirs de cette visite au Cinézoo. Merci, Mme Barrowman et M. Gibbs de nous avoir amenés au Cinézoo pour voir de beaux animaux sauvages et les prendre en photo afin de garder de beaux souvenirs de ce voyage. Merci également à M. Leblanc et M. Lachance de nous avoir montré les animaux que nous aimons, nous avoir permis de prendre des photos avec plaisir et joie, et de nous avoir présenté les animaux ».

Amy-Lee Bouchard, étudiante à la même école, a écrit : « Ma visite au Cinézoo dépasse tout ce que j’avais vu auparavant. J’ai visité de nombreux zoos tout au long de ma vie, mais

aucun n’a été aussi divertissant que Cinézoo. C’était incroyable de pouvoir être aussi près des créatures. La capacité de M. Lachance à parler aux animaux et à les faire obéir m’a étonné. Ce sera un événement marquant pour moi. Mon animal préféré était l’ours. M. Lachance a incité l’ours à se lever et à faire des grimaces montrant les dents. J’ai été étonnée de voir à quel point l’ours écoutait et exécutait ses ordres. En tant qu’étudiante, je tiens à exprimer ma gratitude à M. Leblanc et M. Lachance pour nous avoir permis d’observer ces animaux fascinants de près et personnellement ».

Clearance Surwelos, un autre étudiant, a écrit : « En tant qu’étudiant du RRHS, avoir la chance d’aller à Cinézoo avec mes camarades de classe et mes enseignants a été une expérience incroyable. J’ai pu prendre de superbes photos de différents animaux en utilisant mon téléphone portable. Je suis emballé des compétences en photographie que j’ai acquises lors de mon cours de photographie. Je tiens à remercier personnellement M. Lachance, car lors de la visite, nous avons pu faire une excellente visite de différents animaux et des films dans lesquels ils figuraient. Au cours de la visite, j’ai appris beaucoup d’informations sur les animaux, ce fut une expérience merveilleuse de visiter Cinézoo ».

Cette sortie a été une expérience et une opportunité merveilleuse qui a été appréciée par tous. L'école tient à remercier Cinézoo pour leur temps et la visite guidée de M. Leblanc et M. Lachance. C’était une excellente opportunité d’apprentissage en dehors de la salle de classe et ils ont hâte de partager leurs photographies avec le public lors de la collecte de fonds « Knight of the Arts », le 12 mai 2022 prochain.