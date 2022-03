Le CSSRS et le député Bachand demeurent peu bavards

Saint-Denis-de-Brompton – Le Centre de services scolaires de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) et le député de Richmond, André Bachand, demeurent peu bavards en rapport au débordement à l’école du Jardins-des-Lacs de Saint-Denis-de-Brompton.

La situation est tellement urgente que la Municipalité a dû lancer un appel d’offres public pour la location de bâtiments modulaires qui serviront de classes à la prochaine rentrée scolaire.

C’est à la demande du Centre de service scolaire de la Région-de-Sherbrooke que les autorités municipales ont décidé de collaborer afin d’éviter que des élèves de l’école du Jardin-des-Lacs soient déportés dans d’autres établissements de la région.

Le CSSRS et le député Bachand refusent de commenter le manque d’espace à l’école de Saint-Denis, voulant ainsi éviter de s’immiscer dans le processus d’appel d’offres de la municipalité.

« Dans un processus d’appel d’offres, on ne doit pas donner des entrevues ou donner de l’information qui fait en sorte que certains fournisseurs pourraient lire ces informations et pourraient être avantagés par rapport à d’autres. Jusqu’à un certain point, ça pourrait rendre le processus plus ou moins intègre, allant même jusqu’à l’annulation par l’Autorité des marchés publics », mentionne Donald Landry, secrétaire général et directeur des communications au Centre de services scolaires de la Région-de-Sherbrooke.

Le CSSRS affirme toutefois qu’il y aura un agrandissement de l’école, mais on ne sait pas quand. « De notre côté à nous, il y a eu un appel d’offres sur des travaux d’agrandissement. Éventuellement, il y aura un agrandissement. Mais, dans le marché actuel, avec l’inflation, nous demeurons très prudents par rapport à des fournisseurs qui auraient un crayon un petit plus pesant », soutient M. Landry.

Les propos du député Bachand vont dans le même sens. « Pour l’instant, nous ne commenterons pas puisque c’est en appel d’offres », a-t-on mentionné au bureau du député.