André Bachand contribue au projet Tourno-Serre

Windsor —Le député de Richmond, André Bachand, annonce l’octroi d’une aide financière de 5000 $ à l’école secondaire du Tournesol afin de contribuer à la réalisation du projet Tourno-Serre, qui consiste en la construction d’une serre solaire passive d’ici le printemps 2022 et à l’aménagement de potagers sur les terrains de l’établissement de Windsor.

Ce projet de développement durable vise à améliorer les habitudes et la sécurité alimentaire des élèves en plus d’éveiller leur fibre écocitoyenne par l’intégration d’une éducation relative à l’environnement et au développement durable. Le tout sera possible par l’élaboration d’activités pédagogiques variées, ainsi que par des partenariats avec les producteurs locaux ainsi qu’avec les acteurs clés en sécurité alimentaire et en agriculture.

« Ce projet aura un volet éducatif fort, alors qu’il contribuera à la sensibilisation des élèves à l’importance d’opter pour une alimentation saine et de proximité. Il nous permettra aussi de récolter des fruits et des légumes frais, ce qui contribuera à l’alimentation de nos jeunes. En 2020-2021, ce sont 15 % de nos élèves qui avaient besoin d’une aide alimentaire quotidienne », souligne Jamie Matchett, technicienne en travaux pratiques et responsable du Projet Tourno-Serre.

L’objectif financier en lien avec la réalisation du projet est de 85 000 $. À ce jour, l’école est parvenue à recueillir plus de la moitié de la somme grâce à des partenaires comme le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Équiterre, Desjardins du Val-Saint-François, la MRC du Val-Saint-François, le Tournoi de golf du Tournesol et Domtar.

« C’est avec plaisir que je participe financièrement à la réussite de ce projet inclusif qui mobilise tant le personnel et les élèves de l’école que les membres de la communauté, notamment les producteurs d’aliments locaux. Il s’agit d’un bel exemple de ce qu’il est possible de mettre sur pied lorsqu’on travaille tous dans le même sens et ce sera nos enfants qui en bénéficieront », soutient André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale.