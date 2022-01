Cadeau de la part du Club Optimiste de Val-des-Sources à L’Escale

Val-Des-Sources - Les Optimistes financent l’inscription provinciale annuelle de l’Équipe de Génie en Herbe.

C’est suite à l’annonce du retour en présentiel pour les élèves que Mme Chantale Gallant, représentante du Club Optimiste, et Mme Yannik Scrosati, Technicienne en Loisirs et Déléguée RSEQ, ont pu se rencontrer. « Cela faisait 2 mois que nous discutions par téléphone. Le Club Optimiste avait voté, lors d’une assemblée en novembre, cette participation, mais l’arrêt des activités suite à l’éclosion de l’automne et la fermeture précaire des écoles en décembre a remis sur la glace la faisabilité de la saison parascolaire. », mentionne Mme Scrosati.

Le parascolaire étant interdit l’an passé et en fin 2020, cela fait donc 2 ans qu’il n’y a pas eu d’équipe génie en Herbe à L’Escale. Ce partenariat permet donc aux élèves de l’équipe de l’Escale de participer aux compétitions régionales, sans aucuns frais. « Si on peut aider les jeunes à faire des activités en ces temps difficiles, c’est une mission accomplie ! » a déclaré Mme Gallant lors de la remise du chèque.

« La prochaine compétition régionale de l’Équipe Génie en Herbe est prévue à l’École secondaire de Bromptonville le 9 février prochain. En cas d’impossibilité de tenir cette rencontre en présentiel, l’option virtuelle, à l’aide d’un logiciel spécifique, sera évaluée par le réseau. À partir de cette semaine, les élèves s’entraineront virtuellement. », mentionne leur entraineur et enseignant attitré à Génie en Herbe : M. Serge Lapointe.

« Les écoles du territoire sont dans le même bateau, nous en sommes à élaborer des plans B et C, pour permettre aux élèves de vivre des activités dans le respect des mesures en constant changement. Pour ce qui est du Réseau sportif compétitif, on analyse actuellement les options soit terminer la saison par calcul de points et prorata, ou écourter la saison si le retour au jeu est autorisé sous peu. »