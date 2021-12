Actualités-L’Étincelle – Le député de Richmond-Arthabaska, ministre du Cabinet fantôme responsable des langues officielles et lieutenant politique pour le Québec, Alain Rayes, annonce le retour du programme Emplois d’été Canada (EEC). Ce programme fédéral permet aux entreprises et aux organismes d’offrir des possibilités d’emploi aux étudiants, tout en recevant en contrepartie du financement, s’est ouvert cette semaine.

Les candidatures des employeurs peuvent être soumises jusqu’au 15 janvier afin d’embaucher des jeunes de 15 à 30 ans de la circonscription à compter de l’été. La confirmation de financement sera envoyée aux employeurs à compter d’avril 2022.

En 2022, EEC reviendra à ses paramètres réguliers et à son objectif principal d’offrir des emplois de qualité à temps plein au cours des mois d’été. Les emplois devront se terminer avant le 3 septembre 2022. Les emplois devront être à temps plein avec un minimum de 30 heures par semaine et une durée d’au moins 6 semaines.

« Chaque année, ce programme fédéral permet à de nombreux jeunes d’obtenir des opportunités d’emploi. Il offre également un soutien à plusieurs organismes et municipalités pour réaliser divers projets. J’invite les organismes, les municipalités et les entreprises de 50 employés et moins à soumettre une demande. Ils peuvent obtenir jusqu’à 100 % du financement pour les emplois », a souligné M. Rayes.

Pour obtenir plus de détails, il suffit de composer le 819 751-1375.