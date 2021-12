Des élèves deviennent ambassadeurs pour une sécurité routière accrue autour des écoles

Voir la galerie de photos

Saint-Camille(RL) — Le vendredi 3 décembre marquait le lancement d’une courte vidéo mettant en scène des jeunes de la région des Sources et traitant de la sécurité routière aux abords de leurs écoles. La sortie de cette vidéo se veut en fait le point culminant d’un projet initié conjointement par les écoles Christ-Roi de Saint-Camille et Notre-Dame-de-l’Assomption à Saint-Georges-de-Windsor.

Appuyé par leur municipalité respective et travaillant de pair avec la sureté du Québec et la société d’assurance automobile du Québec, le personnel des deux établissements d’enseignements primaires a donc lancé une multitude d’initiatives auprès des usagers de la route.

« Malheureusement, il arrive encore trop souvent en province que des incidents surviennent en raison du fait que le code de la sécurité routière n’est pas respecté adéquatement près des zones scolaires. Or, de notre côté, nous avons voulu poser un geste de significatif auprès des automobilistes de la région, en impliquant directement les jeunes dans un processus de sensibilisation, afin que ces derniers deviennent en quelque sorte des ambassadeurs de la cause auprès de leur entourage. Il était impératif pour nous d’impliquer l’ensemble des élèves dans ce projet. », de commenter M. Frédérick Audet, directeur des deux écoles primaires participantes.

Ainsi, parmi les autres activités et initiatives mises de l’avant, nous retrouvons notamment un concours de dessins illustrant ce que représente la sécurité routière pour les jeunes et duquel 32 créations furent sélectionnées pour être incorporées à quatre affiches installées aux différentes intersections près des écoles.

De plus, en septembre dernier des élèves, accompagnés d’agents de la sureté du Québec, ont Z « intercepté » des usagers de la route dans les villages, afin de leur remettre un carton-dépliant symbolique, portant le prénom de l’enfant et rappelant toute l’importance de demeurer attentif et de bien respecter la signalisation routière.

« Le but de l’exercice est que les gens prennent conscience de l’importance de réduire leur vitesse près des zones scolaires et de demeurer très attentif afin d’assurer la sécurité des jeunes et du personnel qui les accompagnent. ». de poursuivre M. Audet, qui mentionna du même coup espérer que la vidéo produite, peut rejoindre un maximum de personnes et sensibiliser le plus de gens possible à cette triste réalité.

Le lien pour visualiser la vidéo est : https://www.youtube.com/watch?v=CN1LIYKEA3A, n’hésitons pas à partager en grand nombre pour le bien de nos jeunes.