Un programme permet aux jeunes mamans de continuer leurs études secondaires

Richmond —Un nouveau programme permet aux jeunes mamans de continuer leurs études secondaires à temps partiel est maintenant offert à Richmond.

Au rythme de trois demi-journées par semaine, les mamans pourront continuer leur parcours académique avec une enseignante du Centre d’éducation des adultes dans le cadre d’un programme reconnu par le ministère de l’Éducation.

« De plus, elles pourront créer des liens avec d’autres mamans et participer à des activités pour développer de nouvelles habiletés et intérêts. On y retrouvera aussi des ateliers sur le développement des enfants », ajoute Sylvie Bibeau, directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond–Bois-Francs.

Le programme est offert en anglais et en français dans un groupe bilingue. Chaque maman pourra apprendre à son rythme et dans la langue de son choix.

Ce programme s’adresse aux femmes de 16 à 35 ans qui ont de jeunes enfants et qui souhaitent poursuivre leurs études secondaires. Il est offert à temps partiel pour permettre de combiner les obligations familiales et les études. Les activités permettent de vivre des moments d’apprentissage, d’échange et de plaisir. La petite taille du groupe permet un enseignement très personnalisé. « Le groupe est non seulement une occasion d’avancer dans la vie, mais aussi de recevoir du support des autres mamans », nous dit une participante.

Le programme Wise mom offre aussi de petits « à côtés » qui donnent un coup de pouce comme les déjeuners, la halte-garderie sur place et une allocation de participation. Il y a possibilité d’intégrer le groupe en tout temps.

« C’est une merveilleuse opportunité pour les jeunes mères pour les aider à poursuivre leurs études secondaires même avec les réalités d’élever un ou plusieurs enfants » mentionne Siu-Min Jim agente de développement au Community Learning Center de Richmond.