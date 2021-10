Un investissement de 55 000$ pour une plus belle cour à l’école St-Philippe de Windsor

Windsor (SFT) - Dans quelques semaines seulement, les élèves de l’école Saint-Philippe de Windsor auront la chance de pouvoir profiter d’une cour d’école améliorée.

C’est une aide financière de 55 000$ qui a été allouée cette année afin de permettre de mettre en œuvre un projet d’embellissement de cette cour d’école du Centre de services scolaires des Sommets dans la circonscription des Richmond. C’est d’ailleurs le député de Richmond qui en a fait l’annonce au nom du ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge.

Une somme de 50 000$ a été accordée dans le cadre de la mesure Embellissement des cours d’école pour l’année scolaire 2020-2021 du ministère de l’Éducation. Cette mesure a pour but de financer une diversité de projets d’aménagement que les centres de services scolaires mettent en œuvre, le tout en partenariat avec la communauté. Ces projets sont créés afin de stimuler les jeunes et à rendre les pratiques de l’activité physique plus sécuritaires à l’extérieur. À ce montant de 50 000$, le député de Richmond ajoute une somme de 5000$ provenant du programme de Soutien à l’action bénévole. C’est donc un grand total de 55 000$ qui sera remis à l’école Saint-Philippe.

Le projet, qui se réalisera en deux phases, en a déjà une de complétée. La phase 1 consistait en effet en plusieurs zones de jeux libres, de bancs, de poteaux à grimper, de nouvelles balançoires ainsi qu’en l’aménagement d’une classe extérieure! La phase 2 est maintenant en cours de réalisation. Des modules de jeux pour grands et petits seront installés et les zones de jeux du plateau seront restaurées.

« Investir dans les installations extérieures de nos écoles est une idée gagnante pour tout le monde. Les jeunes l’école Saint-Philippe profiteront d’une nouvelle cour d’école attrayante, moderne et sécuritaire. C’est une façon concrète et efficace de les encourager à être actifs et à bouger autrement tout au long de leur journée. C’est un réel plaisir pour moi d’en faire l’annonce aujourd’hui. » André Bachand, député de Richmond

« Depuis l’arrivée de notre gouvernement, nous insistons sur l’importance d’avoir de belles écoles, des milieux sains pour nos élèves. Les espaces extérieurs font partie de ces lieux vitaux au cœur de la vie quotidienne des élèves, et la pandémie nous a montré à quel point ils peuvent devenir un endroit intéressant pour l’apprentissage. Grâce à ces investissements, des milliers de jeunes découvriront à l’automne de nouveaux aménagements, dont plusieurs classes extérieures. Rappelons que notre gouvernement a réalisé son engagement d’offrir deux récréations de 20 minutes pour que chaque élève du primaire puisse bouger, socialiser, apprendre et s’amuser. » Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation

« L’aménagement de cette aire de jeux permettra aux enfants, dès cet automne, de profiter de moments à l’extérieur, de favoriser le développement d’habiletés tant motrices que sociales par des jeux collaboratifs, éducatifs et récréatifs. Comme il est dans notre philosophie de créer une cour verte, on y trouvera des jeux conçus à partir de matériaux qui respectent l’environnement. » Julie Depelteau, directrice de l’école Saint-Philippe de Windsor