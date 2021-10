Les journaux : des partenaires essentiels de notre quotidien

Les journaux imprimés ainsi que leurs sites Internet et leurs réseaux sociaux occupent une place importante dans le quotidien des collectivités de partout à travers le monde. Dans le cadre de la Semaine nationale des journaux, qui se tient du 3 au 9 octobre 2021, Médias d’Info Canada souhaite rappeler le rôle indispensable des journaux locaux et nationaux auprès de la population.

Sources d’informations crédibles

Les fausses nouvelles et la désinformation sont particulièrement présentes depuis quelques années déjà. Les journaux veillent à ce que chaque sujet traité soit rédigé à partir d’informations vraies et vérifiées afin de combattre les différentes entités qui partagent des faits erronés ou incorrectement contextualisés. Ils ont également l’avantage d’exister depuis longtemps et sont composés d’une équipe qualifiée et rigoureuse, ce qui contribue à augmenter la confiance que de nombreux Québécois et Canadiens leur portent.

Vitrines pour les communautés

Les journaux locaux s’assurent de traiter des sujets diversifiés qui touchent directement les résidents des secteurs environnants. Ils contribuent à la vitalité des communautés en abordant des problématiques locales qui peuvent, selon la situation, concerner certaines minorités de personnes. Ils sont aussi le véhicule de publicités qui mettent en lumière les produits et services des entreprises d’ici.

Équipes multidisciplinaires

Outre les journalistes, les éditeurs, les graphistes, les conseillers publicitaires et bien d’autres, les journaux bénéficient grandement du travail des camelots afin de transmettre l’information directement auprès de la population. Une journée leur est d’ailleurs consacrée durant la Semaine nationale des journaux dans le but d’honorer leur contribution.

Plus que jamais, les journaux sont essentiels pour livrer de l’information de qualité et promouvoir les entreprises. Encouragez les initiatives proposées dans votre région pour soutenir vos journaux locaux !