Rentrée scolaire à la Commission scolaire Eastern Townships

Magog – Cette semaine, c’est la rentrée scolaire pour les élèves des niveaux primaire et secondaire de la commission scolaire Eastern Townships (CSET). Le mardi 31 août 2021, le personnel des écoles a accueilli plus de 5 650 élèves aux niveaux primaire et secondaire, ce qui représente une augmentation de plus de 220 nouveaux élèves. En outre cette année, 1 500 étudiants sont attendus au secteur adulte et plus de 465 étudiants sont inscrits à des programmes de la formation professionnelle.

Nouveaux Programmes

Cette année, la CSET est heureuse d’annoncer la création d’une nouvelle classe de maternelle 4 ans – à Asbestos-Danville-Shipton Elementary. La commission scolaire offre maintenant un total de 18 classes de maternelle 4 ans sur l’ensemble de son territoire.

Un nouveau programme visant à promouvoir l’acquisition de compétences en littératie chez les jeunes dans l’ensemble de la CSET a été lancé – Joyful Literacy. Ce programme est une approche concertée visant à soutenir les élèves de la maternelle et du cycle 1 pour l’acquisition de compétence en littératie, ainsi qu’encourager leur passion pour la lecture.

Un environnement qui favorise la santé, la sécurité et la réussite des élèves

La CSET tient à féliciter tous ses élèves, ses enseignants et les membres de son personnel pour avoir créé un environnement d’apprentissage positif et sécuritaire. Avec plus de 7 000 élèves et employés, environ 100 cas de COVID-19 ont été recensés depuis le début de la pandémie. Cela témoigne des efforts de collaboration déployés pour assurer un endroit sécuritaire où apprendre et travailler. La CSET est convaincue que l’année scolaire 2021-2022 sera un autre grand succès !

Toutes les institutions de la CSET suivent les mesures sanitaires et les lignes directrices du gouvernement du Québec (et de la Direction de santé publique - DSPu). Chaque école et chaque centre sont équipés de fontaines d’eau sans contact pour assurer la sécurité de tous; les parents sont encouragés d’envoyer des bouteilles d’eau avec leurs enfants pour un remplissage facile et propre !