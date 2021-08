Le service budgétaire populaire des Sources lance un concours en vue de la rentrée scolaire

Val-des-Sources(RL) — Célébrant ses 40 ans cette année, le service budgétaire des Sources, qui est un organisme communautaire ayant pour mission d’éduquer les consommateurs sur les différents aspects de la consommation et du crédit par l’assistance budgétaire et l’information, a décidé de lancer un concours en vue de la prochaine rentrée scolaire.

« Comme nous le savons toutes et tous, la dernière année fût très difficile et nous avons été confrontés à un type de clientèle fort diversifiée et parfois très durement touchés par les contraintes économiques. Or, l’idée est venue d’apporter une aide quelque peu différente et d’organiser le concours Gagne ton sac à dos de la rentrée où il serait possible de faire une personne gagnante par école se trouvant sur le territoire de la MRC des Sources, laquelle se mériterait un sac à dos incluant divers articles scolaires. », relate Mme Véronique Poirier, coordonnatrice. Ouvert à tous les étudiants, ce concours se tiendra au sein des 10 établissements scolaires de la MRC, soit l’école ADS ; la Passerelle ; la Tourelle ; du Christ-Roi ; Hamelin ; Masson ; Notre-Dame-de-l’Assomption ; Notre-Dame-de-Lourdes, la polyvalente l’Escale ainsi que le Centre d’éducation des adultes des Sommets — point de service de Val-des-Sources.

À noter que les tirages auront lieu au cours de la matinée du vendredi 20 août prochain. Pour les personnes désireuses de participer aux tirages, ces derniers peuvent le faire en laissant un message et leurs coordonnées sur le site de l’organisme à l’adresse www.spbdessources.com/nous-joindre, ou par téléphone durant les heures d’affaires au 819-879-4173 ou encore par l’entremise de la page Facebook du service budgétaire populaire des Sources. Il est important de souligner qu’une seule participation par étudiant sera acceptée.

Pour de plus amples informations sur les services offerts ou bien au sujet du concours Gagne ton sac à dos de la rentrée, il est possible de communiquez avec les bureaux de l’organisme au 819-879-4173.