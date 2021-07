Estrie – Le Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie (Projet PRÉE) dévoile sa Stratégie régionale concertée pour contrer la glissade de l’été en Estrie, à la suite de l’annonce de financement accordé aux instances régionales de concertation (IRC) sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec par le gouvernement provincial, pour soutenir et accompagner la réussite éducative de notre jeunesse en période estivale. Il s’agit d’une démarche qui s’inscrit sur une période de deux ans (jusqu’en juin 2023), dans le cadre du Plan de relance pour la réussite éducative 2021-2022 : l’éducation au-delà de la pandémie, du ministère de l’Éducation annoncé en mai dernier.

L’expression « glissade de l’été » fait référence à cette perte des acquis vécue par les élèves en période estivale. L’absence de pratiques de lecture et d’écriture régulières durant les vacances d’été crée souvent un « vide d’apprentissage » qui peut avoir un impact significatif sur l’année scolaire suivante, voire sur le cheminement scolaire à long terme. « La glissade de l’été est un phénomène bien existant, surtout chez les élèves dits plus vulnérables, soient les jeunes allophones, ceux issus des milieux défavorisés et ceux en difficulté d’apprentissage », mentionne Christine Hudon, coprésidente du Projet PRÉE. « Il est également plausible que la crise sanitaire occasionne une régression plus importante sur le plan des apprentissages, particulièrement chez les élèves à risque. »

La Stratégie régionale concertée a pour objectif de contribuer à favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes par la mobilisation des acteurs concernés par l’enjeu de la glissade de l’été, et par le développement d’initiatives afin de contrer ce phénomène. Pour ce faire, le Projet PRÉE, en collaboration avec ses nombreux partenaires, compte bonifier des actions déjà existantes en Estrie et déployer de nouvelles initiatives durant la période estivale. « Nous saluons la proactivité et le dévouement de nos partenaires régionaux et locaux. Malgré le court délai accordé, tous se sont attelés à la tâche pour mettre en place des initiatives attrayantes afin de contrer la glissade de l’été en Estrie, et ce, dès cet été. Cette action collective et concertée, cette complicité intersectorielle, marquent notre capacité à agir activement et promptement », ajoute Martial Gaudreau, coprésident du Projet PRÉE.

La littératie pour atténuer la perte des acquis estivale

Pour favoriser le maintien des compétences en période estivale, le Projet PRÉE, avec la collaboration de ses partenaires, souhaite augmenter les opportunités de lecture chez les jeunes et favoriser l’accès aux ressources pour faire lire les jeunes. « La lecture est un élément clé dans la réussite éducative des jeunes. Les études le démontrent : un enfant qui lit cinq livres au cours de l’été préservera ses acquis de l’année scolaire précédente », mentionne Josiane Bergeron, coordonnatrice au Projet PRÉE. « Dans cette optique, nous souhaitons conserver les compétences en lecture et en écriture chez les jeunes durant l’été, tout en consolidant les acquis en lecture et en écriture auprès de jeunes vulnérables. »

1.Introduire des activités ludiques de littératie et de numératie dans les lieux fréquentés par les jeunes et les familles, ainsi que dans les camps de jour, notamment via le projet Lire aux camps

2. Encourager les familles à instaurer des pratiques de lecture quotidienne dans la routine familiale en multipliant les accès faciles à des ressources littéraires

3. Proposer des activités ludiques de littératie, encadrées, sur une base régulière, à des jeunes ciblés

Une vingtaine de projets déployés partout en Estrie

Au total, une vingtaine de projets seront déployés dès cet été sur l’ensemble des territoires de la région de l’Estrie. Toutes plus variées les unes que les autres, ces initiatives permettront de rejoindre des centaines de jeunes dans tous les milieux. Voici un résumé de l’offre :

• De la formation aux animateurs de camps jour, afin qu’ils puissent intégrer des activités de littératie dans leur programmation

• Des escouades de lecture et des escouades de sciences pour faire vivre des activités ludiques de lecture et de sciences dans les camps, mais également dans les parcs

• Des activités ludopédagogiques de littératie, de numératie et de sciences, sous forme de minicamps

• Des offres de services bonifiées dans plusieurs maisons des jeunes de la région, afin de maintenir la motivation scolaire

• Plusieurs livres et jeux distribués dans les différents milieux, afin de faciliter l’accès aux ressources

Pour de plus amples renseignements sur les projets déployés cet été, consultez la description des projets pour contrer la glissade d’été. Prenez également connaissance de l’infographie illustrant le concept de la « glissade de l’été » et des activités pour en atténuer les effets.