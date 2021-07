Le Centre de services scolaire des Sommets adopte un budget équilibré

Magog – À la séance du 29 juin, le conseil d’administration du Centre de services scolaire des Sommets (CSSDS) a adopté un budget équilibré de 123,3 M$ pour l’année scolaire 2021-2022. Ce budget intègre la poursuite du réinvestissement du gouvernement dans le réseau de l’éducation.

Pour la formation générale des jeunes, ces nouvelles allocations en services directs aux élèves permettront, entre autres, l’engagement de ressources professionnelles (1 poste en orthophonie et 1,5 postes en psychoéducation), l’ouverture de deux nouvelles classes spécialisées (une à l’école primaire Brassard-Saint-Patrice et l’autre à l’école secondaire du Tournesol) et du financement additionnel pour les activités parascolaires au secondaire. Les écoles continueront de disposer de sommes pour répondre aux besoins particuliers des élèves de leur milieu respectif.

Pour l’année scolaire 2021-2022, quatre nouvelles classes de maternelle 4 ans temps plein seront ouvertes lesquelles s’ajouteront aux 17 déjà enplace. Le CSSDS procédera également à l’ajout de 1,5 postes de directions d’école au primaire, d’un poste de directeur au Service des ressources matérielles et d’un poste de coordonnateur au Service des communications.

En vue de la prochaine rentrée scolaire, le CSSDS ajoutera plus de 200 000 $ afin de bonifier les ressources de technicien(ne)s en éducation spécialisée (TES) et de préposé(e)s aux élèves handicapés pour soutenir les élèves et répondre davantage à leurs besoins. De plus, dans l’objectif de créer une plus grande stabilité des services offerts et ainsi favoriser le maintien de l’expertise dans l’ensemble de ses établissements, le CSSDS a créé 35 postes à temps complet de TES dès l’année scolaire 2021-2022.

Le budget 2021-2022 fait également état d’une clientèle jeune qui se chiffre à 8 580 élèves, soit une hausse de 82. Cependant, les prévisions de la clientèle en formation professionnelle sont quant à elle en baisse d’environ 60 élèves en équivalent en temps plein (ETP) pour se situer à 275 ETP.

Le ministère de l’Éducation a récemment annoncé son intention de poursuivre le réinvestissement dans les infrastructures des écoles du Québec. Pour l’année scolaire 2021-2022, ces allocations d’investissement totaliseront 9,5 M$ pour le CSSDS. Ces sommes serviront, par exemple, à la réalisation de travaux de rénovation de salles de bains, de systèmes de chauffage, de revêtements de plancher et de toitures.

Malgré les nouvelles allocations annoncées et reçues, le CSSDS doit composer, depuis 2010-2011, avec d’importantes compressions budgétaires. Celles-ci sont récurrentes et se chiffrent à plus de 3,2 M$ annuellement. Cela demeure donc difficile d’équilibrer un budget dans un tel contexte.

La taxe scolaire 2021-2022

Le taux de taxe scolaire pour l’année scolaire 2021-2022 demeure inchangé à 0,1054 $ par 100 $ d’évaluation. Il s’agit d’un taux décrété par le gouvernement du Québec qui découle des modifications à la Loi sur l’instruction publique. Les contribuables continueront également de profiter de l’exemption de taxe scolaire accordée sur les premiers 25 000 $ de la valeur de chaque immeuble. Le CSSDS informe la population que les comptes de taxe scolaire ont été expédiés dans la semaine du 5 juillet 2021.