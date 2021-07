La Permaculture à Wotton

Wotton (SFT) - Est-ce que la Permaculture est un sujet qui vous intrigue ? Si c’est le cas, c’est avec plaisir que nous vous annonçons qu’il y aura un atelier d’introduction à cette technique, sur deux jours, le 26 et 27 juillet prochains à la salle municipale à Wotton. Cet atelier est accessible à tous. Bernard Alonso est notamment l’auteur du livre Permaculture Humaine. Il offrira d’ailleurs une formation, reconnue internationalement, en design de Permaculture, à Wotton, du 26 juillet au 7 août au Écohameau les Bernaches à Wotton ainsi qu’à la salle municipale, gracieusement offerte par la municipalité. Les participants à la formation concevront ensemble le « design Permaculturel » d’une « forêt comestible » sur le projet de « Parc intergénérationnel » de la municipalité. Heureuse d’une telle initiative dans son village, la mairie en contrepartie permet l’utilisation d’une salle pour l’enseignement de la théorie. Cette forêt nourricière sera plantée cet automne, une première dans la région ! Par la suite, les arbres et arbustes fourniront des fruits qui seront disponibles pour les habitants du village.

Mais au fait, qu’est-ce que la Permaculture ?

La Permaculture est un concept ayant été développé dans les années 70 par David Holmgren et Bill Mollison, en Australie. C’est en effet en observant les cultures aborigènes et les écosystèmes de la forêt qu’ils conclurent qu’il était possible et même mieux de créer des designs d’écosystèmes productifs inspirés par la nature elle-même. Le concept de la Permaculture va bien au-delà d’une technique de jardinage. On parle ici d’une philosophie, d’une démarche globale qui veut prendre soin de la Terre, des humains s’y trouvant et partager les ressources et les récoltes équitablement. Pratiquée autant en agriculture qu’en foresterie, elle a sa place partout. En exemple, vous pourriez utiliser cette technique sur votre balcon, de petits terrains urbains, une ferme ou même un village en entier. Si l’on pousse cette technique afin de l’utiliser pleinement, il est aussi possible de l’utiliser sur le plan relationnel. Il est donc clair que ce concept durable s’adresse à tous, sans exception.

Pour informations et détails supplémentaires, visitez le site ; permaculturehumaineinternationale.org. Il est aussi possible de communiquer avec Lucie Lémelin et son équipe à l’origine de la création du projet de l’Écohameau Les Bernaches, Ferme écologique multifamiliale et multigénérationnelle au (819) 828-0367 ou à l’adresse courriel suivante ; respir@axion.ca