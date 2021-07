Valcourt (SFT) —Dans le cadre des Journées de la culture 2021, Valcourt 2030 et le Studio B-12 collaboreront afin de mettre en place l’activité nommée À auteur d’enfant. Cette activité, qui aura lieu le 25 septembre prochain au Studio B-12 de Valcourt, permettra aux enfants et aux adolescents de vivre une activité ludique qui mettra de l’avant la création littéraire et les arts visuels. À auteur d’enfant, invite les enfants à imaginer et écrire une histoire qui sera illustrée par des dessinateurs de niveau professionnel, le rêve, quoi ! Ces textes et dessins tout droit sortis d’un imaginaire collectif participatif seront par la suite édités en un livre puis éventuellement en deux versions ; papier et numérique.

Voici comment l’activité se déroulera, dans les grandes lignes ; Chaque enfant, entre 3 et 15 ans, écrira une histoire issue de son imagination, à temps perdu ou tout simplement sur les lieux de l’évènement. Les histoires des plus petits seront écrites par des plus grands, tout en respectant leur poésie toute personnelle. Les histoires, écrites manuscrites, dans la langue privilégiée de l’enfant, seront corrigées par un adulte choisi. Un collectif de dessinateurs émérites de la région où se tiendra l’activité sera présent, n’attendant que les mots pour les traduire en un dessin authentique. Les enfants feront la lecture de leurs textes à l’illustrateur, qui se fera un plaisir (partagé) de rendre l’histoire une réalité papier. L’activité est gratuite et ouverte à toutes et tous, sans sélection ni discrimination. Une date à mettre à votre agenda.

Le résultat sera donc des histoires rocambolesques, directement tirées d’un imaginaire collectif, accompagnées de leurs dessins respectifs, assemblées sous forme d’un vrai livre d’histoire. Le livre sera par la suite offert aux participants. Les textes et dessins originaux seront d’ailleurs numérisés sur place et remis gracieusement aux enfants.

Ce projet vous interpelle et vous êtes un illustrateur professionnel dans la région ? Visitez le site ; http://www.aauteurdenfant.com/

Vous aimeriez voir des exemples des éditions précédentes ? Allez fouiner sur ce site internet et régalez-vous ! aauteurdenfant.blogspot.com

Des informations supplémentaires seront disponibles au cours de l’été, restez à l’affût !