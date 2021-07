Distribution de livres en anglais pour les étudiants du secondaire et de la sixième année

Richmond - Cet été les jeunes de la région pourront se procurer des livres en anglais gratuitement dans le cadre du programme « Summer Knights Read » mis sur pied par Crystle Reid, enseignante à l’École secondaire régionale de Richmond, et en collaboration avec des partenaires du milieu. Ce projet a pour but de minimiser l’impact de la « glissade de l’été », terme qui désigne la perte des acquis scolaires pendant les vacances. Comme la majorité des ados préfèrent toujours lire des livres sur support papier contrairement aux livres numériques et que l’accès aux livres anglais est plus difficile durant cette période puisque les bibliothèques scolaires sont fermées, ce programme est des plus importants pour nos étudiants anglophones du secondaire et de la sixième année.

La première distribution de livres de cet été a eu lieu le 8 juillet au Carrefour jeunesse-emploi de Richmond. Malgré le mauvais temps, une quinzaine d’ados se sont présentés accompagnés de parents et d’amis. Au total, une trentaine de livres ont été remis.

Pascale Duguay, responsable de la bibliothèque à l’École secondaire régionale de Richmond, était heureuse de voir combien les jeunes étaient emballés de venir se choisir des livres. « Comme les élèves pouvaient seulement emprunter les livres de la bibliothèque à l’aide de notre système informatique cette année, je n’ai pas eu l’occasion de voir un tel enthousiasme depuis le début de la pandémie. Ça m’a fait du bien de partager ce moment avec eux ! Crystle à mis beaucoup d’effort sur ce projet et le résultat en vaut vraiment la peine. »

Pour sa part, Crystle Reid a confié : « Je suis contente que plusieurs étudiants aient profité de cette occasion. Beaucoup m’ont demandé s’ils pouvaient garder les livres. La réponse est oui ! Ils ont le choix de les garder ou de les retourner une fois terminés. »

Les distributions de livres se poursuivront à trois différents endroits au cours de l’été :

– Richmond, 29 juillet et 19 août, 14 h à 15 h, Carrefour jeunesse-emploi, 139 rue Principale Nord

– Wickham, 15 juillet, 16 h, Maison des jeunes, 752 rue Blanchard

– Drummondville, 12 août, 15 h, D.E.S., 1050 rue Chabanel

Ce Projet a été réalisé avec l’appui du CLC (centre scolaire communautaire) de l’École secondaire régionale de Richmond et grâce à la contribution financière et en nature des partenaires suivants : Gouvernement du Québec, Projet PRÉE, CLC de Richmond, Danville et Drummondville (les écoles Richmond Regional High School, St. Francis, ADS et Drummondville), Carrefour jeunesse-emploi Richmond, Richmond et ses Jeunes, Maison des jeunes de Wickham, Centre d’accès pour services en anglais (CASE-Mcq), Librairie Brome Lake Books et First Book Canada.